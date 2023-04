Van planten tot kunst: 4 activiteiten die je weekend opfleuren

Op zoek naar leuke activiteiten om inspiratie op te doen de komende dagen? Wij verzamelden de leukste activiteiten om je weekend op te vrolijken.

Plantendag Arboretum Kalmthout

Ben je op zoek naar nieuwe planten, wil je dringend je bloembakken vullen of ben je op zoek naar niet-alledaagse groenten voor je moestuin? Ga op zondag 16 april dan zeker langs bij Arboretum Kalmthout. Je kunt er terecht bij kwekers voor allerhande tuinplanten en botanische zeldzaamheden, en dat in het prachtige kader van de arboretumtuin. Maak kennis met de uitgebreide plantencollectie van Arboretum Kalmthout en geniet van een wandeling in de 13,5 ha grote arboretumtuin, nu volop in lentebloesem.

Maak samen met een gids een wandeling door de arboretumtuin, volop in lentesfeer. Tussen 11 en 16 uur zijn er elk uur gratis rondleidingen, ze duren ongeveer één uur.

Slow Art Day

KMSKA © Karin Borghouts

Elf musea in Vlaanderen en Brussel organiseren op zaterdag 15 april activiteiten en sessies in het kader van de veertiende Slow Art Day. Dat meldt Faro, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, dinsdag. In Bozar kunnen bezoekers zich van 8 april tot 13 mei dan weer op sleeptouw laten nemen tijdens een ‘Slow Art Tour’ door de tentoonstelling ‘Swedish Ecstasy’.

Meer informatie op faro.be

Nocturne bloesemwandeling in Zoutleeuw

Dat een bloesemwandeling in het zonnetje heerlijk kan zijn, wist je misschien al. Maar wist je dat een nocturne bloesemwandeling ook kan en de moeite waard is? Op zaterdag 15 april organiseert het fruitbedrijf Healthy Fruit, in samenwerking met Zoutleeuw, een nocturnewandeling tussen de bloesems.

Wat mag je verwachten? Een wandeling van ongeveer 5 km door feeëriek verlichte boomgaarden. Langs het traject geniet je van vuurspuwers, live muziek tot zelfs in lichtjes gewikkelde dansgroepen. Nabij de gebouwen van Healthy Fruit zullen er in het foodtruckdorp diverse streekproducten te vinden zijn. Samengevat de ideale afsluiter van de Paasvakantie voor jong en oud.

Deelname is gratis en inschrijven is niet nodig.

Meer info via zoutleeuw.be

Hyacintenbloei in het Hallerbos

(Getty)

Natuurliefhebbers en fotografen over de hele wereld zijn weer in de ban van de jaarlijkse hyacintenbloei in het Hallerbos in België. In de tweede helft van april is het bos volledig bedekt met een paars-blauwe bloemenzee, wat een betoverend en sprookjesachtig uitzicht biedt. Het Hallerbos, dat zich uitstrekt over 550 hectare, is de thuisbasis van miljoenen wilde hyacinten die elk voorjaar tot bloei komen.

Meer info via hallerbos.be