Openluchtcinema, bloemenkunst en de Antwerp Pride: 5 toffe weekendtips

Een vierdagenweekend in het vooruitzicht? Van wandelen aan de kust tot in een kasteelbezoek Limburg: vijf uitjes die je tijd waard zijn.

Flowertime, Brussel

Liefhebbers van architectuur en bloemenkunst kunnen dit weekend hun hartje ophalen in Brussel. Het stadhuis wordt van 11 tot 15 augustus omgetoverd tot ‘één groot boeket’. Zo’n 23 florale kunstenaars versieren het gebouw van boven tot onder met fleurige, verrassende bloemencreaties, die het typisch Belgisch surrealisme eren. Verwacht je aan zinnenprikkelende geuren en kleuren. Snel reserveren is wel de boodschap, want de tijdslots lopen vlot vol.

Flowertime: dit is geen stadhuis, Grote Markt, Brussel, meer info op de website



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Nieuwe GR-route, De Panne

Hyperambitieuze wandelaars hebben zich dit weekend ongetwijfeld ingeschreven voor de Dodentocht, maar voor wie het liever wat rustiger aan doet is het de nieuwe GR-wandelroute een aanrader. Het totale traject is 103 kilometer lang en verkent de volledige Belgische kust van de Franse tot de Nederlandse grens. Starten doe je aan het station van De Panne en het bezoekerscentrum van het Zwin. Onderweg passeer je de indrukwekkende duinen, natuurreservaten, kunstwerken en uiteraard de bekende badplaatsen. Je maakt de route zo lang of zo kort als je wil, afhankelijk van de beschikbare tijd en wandelgoesting.

Praktische info over de etappes en een kaartje vind je hier.

Stories Unfold, Zemst

Nog tot oktober zijn er in het kader van Stories Unfold een hele hoop expo’s en activiteiten aan het Rubenskasteel in Zemst. Zo staat er deze zondag een feeërieke reuzenpicknick gepland en kan je gaan snuisteren tussen en proeven van lokale lekkernijen op de streekmarkt. Ook het kasteeldomein zelf is uiteraard volledig toegankelijk voor bezoekers, net zoals de gezellige zomerbar. Een ideale gezinsuitstap.

Meer praktische info via storiesunfold.be



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Antwerp Pride, Antwerpen

Ook in Antwerpen zullen de straten dit weekend er net iets kleurrijker uitzien dan anders. Dit weekend is het voor de 16e keer de Antwerp Pride. Thema dit jaar is ‘Braveolution’, waarmee de organisatie iedereen oproept om op te komen voor een inclusievere samenleving. Op het programma staan onder meer een Queer Tour in het KMSKA, een Antwerp Pride Cruise, vrije podia en tal van kunstexpo’s.



Alle events en info via antwerppride.com

People take part in Antwerp Pride, on August 10, 2019 in Antwerp, Belgium. (Photo by Romy Arroyo Fernandez/NurPhoto via Getty Images)

Cinema Urbana, Antwerpen

Op de kade van het Kattendijkdok strijkt deze zomer de mooiste openluchtcinema van het land neer. Onder een prachtige sterrenhemel – en mogelijks een warm dekentje – geniet je dit weekend van een eigenzinnige Pride-selectie. Zo kan je genieten van onder meer Moonage Daydream, een caleidoscopisch portret van David Bowie en L’Immensità, een familieverhaal over genderidentiteit. Opgelet: drank is voorzien, zitjes dien je wel zelf mee te nemen.



Gratis, alle praktische info via zva.be