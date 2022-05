Monniksgieren in Planckendael verwelkomen drie kuikentjes

In Zoo Planckendael zijn onlangs drie kuikentjes geboren bij de monniksgieren. Dat meldt het Mechelse dierenpark.

Mogelijk volgen er de komende weken nog twee. Het kweekprogramma is volgens Planckendael erg belangrijk voor het voortbestaan van de soort.

De monniksgier is ondanks zijn leefgebied van West-Europa tot China een bedreigde diersoort. In Azië wordt hij vooral bedreigd door vergiftigde kadavers die veehouders leggen om roofdieren te bestrijden. In Europa, vooral in Spanje en Frankrijk, was de soort nagenoeg verdwenen maar zorgt een beschermings- en uitzettingsprogramma weer voor stijgende aantallen.

Kleine monniksgier © Marleen

Zoo Planckendael is stamboekhouder en coördinator van het kweekprogramma voor de soort in Europa. Het koppelt de gieren en laat de koppeltjes in alle rust ‘daten’ en broeden. Vervolgens treedt er een soort adoptiesysteem in werking: aangezien de gieren het instinct hebben om een ‘vervangei’ te leggen als ze hun eerste ei verliezen, wordt bij sommige koppels dat eerste ei weggenomen en in een broedmachine gelegd, om vervolgens het kuiken door een adoptiekoppel zonder ei te laten opvoeden. Het oorspronkelijke koppel broedt dan een tweede ei uit en zorgt zelf voor dat tweede kuiken.

© Marleen

‘Dankzij deze speciale strategie kunnen we de broedperiode van onze koppels optimaliseren’, zegt curator vogels Marleen Huyghe van Zoo Planckendael. ‘Enerzijds willen we de dierentuinpopulatie op peil houden als back-up voor de wilde populatie, anderzijds willen we ervoor zorgen dat de bedreigde diersoort in de natuur opnieuw kansen krijgt. We zetten samen met lokale partners jonge dieren terug uit in Mallorca, Spanje, Frankrijk en Bulgarije.’

© Jonas Verhulst