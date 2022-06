Kust-Express rijdt deze zomer opnieuw

Spoorwegmaatschappij NMBS laat tijdens de zomermaanden opnieuw snelle treinen rijden naar de kust. Vooraf reserveren zal niet nodig zijn, zo kondigde de NMBS donderdag aan.

De maatschappij testte vorig jaar de “Kust-Express” uit, een aanbod met snelle treinen naar het strand waarbij reizigers moesten reserveren (voor 1 euro extra).

Uit een evaluatie bleek dat de reizigers het wel leuk vonden dat de treinen sneller waren dan de reguliere treinen, maar dat ze de reservatieplicht maar niks vonden. Het reserveren wordt dus afgeschaft, maar het principe van de snelle treinen met een beperkt aantal tussenstops keert wel terug.

20 minuten tijdswinst

“De Kust-Expresstreinen rijden van zaterdag 2 juli tot en met zondag 28 augustus”, zegt de NMBS in een persbericht. “Op weekdagen stoppen ze in maar liefst 50 stations. Tijdens het weekend is dat in 62 stations.” Tijdens de weekends komen er alvast twee nieuwe verbindingen bij: er zullen snelle treinen rijden tussen Antwerpen-Centraal en Blankenberge en van en naar Luik-Guillemins, Leuven, Brussel en De Panne, telkens twee keer per dag. De Kust-Express Antwerpen-Blankenberge zou bijvoorbeeld een tijdwinst opleveren van 20 minuten.

De NMBS voegt nog toe dat er ook naar andere populaire bestemmingen (dierenparken, pretparken, grote steden, muziekfestivals) extra treinen zullen rijden.