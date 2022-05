Kinderen en jongeren graven naar geschiedenis op Archeologiedagen

Over heel Vlaanderen kunnen scholen, jeugdbewegingen en gezinnen zich komend weekend uitleven op de vijfde editie van de Archeologiedagen.

Een honderdtal organisatoren zorgt voor 150 diverse activiteiten voor jong en oud, vaak in open lucht. Dat hebben de Vlaamse provincies, de Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP) en het Forum Vlaamse Archeologie (FVA) aangekondigd in een persbericht.

Het aanbod op de Archeologiedagen van vrijdag 20 tot en met zondag 22 mei is erg gevarieerd. Sportievelingen komen aan hun trekken op 45 thematische fiets- en wandelroutes, archeologen in spe kunnen opgravingen of tentoonstellingen bezoeken en wie zelf aan de slag wil, kan deelnemen aan een van de vele workshops.

Vrijdag staat traditioneel in het teken van de scholen. Speciaal voor hen zijn er een tiental activiteiten onder de vorm van workshops, interactieve lessen, rondleidingen/zoektochten, een doemarkt en een mini-expo.

Zaterdag en zondag bieden heel wat activiteiten gezinnen met kinderen, grootouders met kleinkinderen, jeugdbewegingen en jongeren een blik op de wondere wereld van archeologie.

Op archeologiedagen.be vind je een kaartje met het volledige aanbod per provincie.