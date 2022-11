Herfst in de hut: 4 nieuwe boshuisjes in België

De herfst schreeuwt om weekends in de natuur, met vallende bladeren, stomende hottubs en gloeiende kachels. Glas wijn erbij, het bos in of een gezellig bordspel? Jouw keuze. Dit zijn vier van onze favoriete nieuwe boshuisjes in België.

LES CABANES D’OSTENDE — Oostende

Slapen midden in het groen en toch op vijfhonderd meter van de zee? Het is een van de vele troeven van Les Cabanes d’Ostende, gelegen op de grens met Mariakerke. Via een poortje aan een steenweg wandel je het boomrijke domein binnen. Na amper vijf stappen ben je al in een andere wereld, dankzij eigenaars Youri en Natacha, die van het terrein één langgerekte ode aan het buitenleven maakten. Aan het kippenhok raap je ’s morgens verse eitjes, in de pluktuin kun je je thee, lunch of cocktails pimpen, er is een ondergrondse honesty shop met lekkere streekproducten en een plek waar kinderen veilig hout kunnen hakken.

En dan staan er nog drie sfeervolle cabins op het terrein, een ontwerp van Wikkelhouse, een Nederlands bedrijf dat tiny houses maakt uit karton en hout. “Ik viel voor de afgeronde hoeken, grote ramen en leuke details, zoals driehoekvormige gordijnen”, zegt Youri, die zich volledig uitleefde in het interieur. “Ik wilde het perfecte kacheltje, de beste bedden, meubels van merken als Atelier Belge en Minotti, zelfs een waterkraan waar plat, bruisend én kokend water uit komt.”

De cabine heeft alles voor het perfecte herfstweekend: van een knusse eettafel aan het raam en een kast vol gezelschapsspellen, tot de volle ontbijtmand die ’s morgens aan de deur wordt geleverd.

In onze Pixie Cabin, met hottub, dubbelbed en twee stapelbedden, vinden we inderdaad alles voor het perfecte herfstweekend: van een knusse eettafel aan het raam en een kast vol gezelschapsspellen, tot een keuken vol kookgerei van Le Creuset en een volle ontbijtmand die ’s morgens aan de deur wordt geleverd. Met de elektrische bakfiets of omafietsen verkennen we nadien de groene stadsrand van Oostende, zoals park Nieuwe Koers en de prachtige fietsroute Groene Lint. Om nadien weer op te warmen rond het vuur en een fles te ontkurken. Hier mag de herfst nog even duren.

Vanaf 150 euro voor een nacht, ontbijt voor 25 euro p.p. (15 euro voor kinderen), lescabanes.be

Bast in Hoeselt

BAST — Hoeselt

In dit warme huis op poten voel je je meteen thuis. Sterker nog, je wilt er waarschijnlijk nooit meer weg. Bast, het nieuwe broertje van Loof, staat op een beboste helling midden in een groen recreatiegebied in Hoeselt. In de leefruimte zit je hoog tussen de bomen, vanuit de slaapkamer heb je een weids zicht op Haspengouwse velden.

Het is een gedroomde plek om te vertragen en dat doe je overigens in alle comfort. De keuken is uitgerust met vaatwasser, inductiekookplaat, koelkast, oven en koffiemachine. De badkamer met inloopdouche is door een schuifwand van houten latjes van de slaapkamer gescheiden. Centraal in het huis badder je op een knusse patio tussen de planten. Vanuit het bad kijk je door het glazen dakraam naar de wiegende kruinen boven je.

Dit fraaie boshuis nodigt uit om een hele dag schaamteloos te cocoonen. Aan de kachel, rond de vuurschaal, in het grote bad en het heerlijke bed.

Ine en Maarten bouwden de cabin volledig zelf. De vormgeving is tot in het kleinste detail doordacht. “Wij kunnen uren naar een bepaalde stof, de juiste tegel of een decoratief object zoeken. Het geheel moet kloppen. Voor de keukenkasten patineerden we zelf messing en de kleur van de Mortexvloer is een eigen creatie.”

Met zachte kleuren, natuurlijke materialen, eigenzinnige lijnen en een minimalistisch design is het interieur van Bast een oase van rust. Dit fraaie boshuis nodigt dan ook uit om een hele dag schaamteloos te cocoonen. Aan de kachel, rond de vuurschaal, in het grote bad en het heerlijke bed. Turen naar de dieren in het bos wordt een volwaardige activiteit en het dansende licht door het huis zorgt de hele dag voor een magisch schouwspel.

Vanaf 225 euro per nacht, loof-cabin.be/bast

LES HERBES ROUGES — Heuvelland © LAAS VERDRU

LES HERBES ROUGES — Heuvelland

Omarmd door groen en met grote ramen die het landschap weerspiegelen, ligt Les Herbes Rouges goed verborgen in de tuin van Hans en Catherine. “Het uitzicht is zo mooi dat we het met anderen willen delen”, zegt het gastvrije koppel. Hij is ecologisch tuinier, boomkweker en natuurgids. Zij interieurvormgever en het creatieve brein achter het tiny house.

“Een huis zoals een kind het tekent”, zegt ze over het ontwerp. De vormgeving is puur, het interieur minimalistisch, maar wel warm en gezellig. Energie komt van zonnepanelen, water wordt door een zonneboiler opgewarmd. In de inloopdouche vind je ecologische producten en ook ecologische tandpasta ligt voor je klaar. Het water wordt ter plekke gezuiverd en vloeit nadien de weide in. Kokkerellen kun je er niet, maar op wandelafstand heb je een handvol charmante eetgelegenheden en zelfs een wijndomein, Entre-Deux-Monts, waar je lokale wijntjes degusteert.

De streek wordt weleens het Toscane van Vlaanderen genoemd.

In de vier meter hoge nok kruip je ’s avonds onder de wol met in de verte de lichtjes van Rijsel aan de horizon. ’s Morgens ontwaak je zachtjes met een subliem panorama. Vanaf het overdekte terras wandel je de tuin en de groene omgeving tegemoet. Een gevarieerd landschap van vlakke weilanden, glooiende heuvels en schaduwrijke bossen.

“De streek wordt weleens het Toscane van Vlaanderen genoemd”, weet Hans. Wij laten ons ’s ochtends verwennen met een kakelverse ontbijtmand op een idyllisch plekje in de tuin. Terwijl wij smullen van de lokale producten ruisen boven ons de takken van de oude beuk. Onze blik is op de horizon gericht en in de verte lacht een groene specht ons toe. Even niets doen, het gaat hier vanzelf.

Vanaf 150 euro per nacht, ontbijt voor 20 euro p.p., lesherberouges.com

KAMP ZUID — Dochamps © LAURA CLAESSENS

KAMP ZUID — Dochamps

Keuvelen rond een kampvuur, lange boswandelingen maken of avontuurlijk mountainbiken, een gezelschapsspel spelen rond de haard: bij Kamp Zuid doe je het in gezelschap van familie, vrienden of collega’s. Dit kamp ligt op een heuvelrug in Dochamps, een Ardens dorpje op een steenworp van La Roche-en-Ardenne en Baraque de Fraiture.

Het terrein telt drie verblijven: twee vakantiewoningen (voor respectievelijk zes en tien personen), opgetrokken uit Ardense natuursteen en met grote raampartijen, en een houten cabin. Scoutsvrienden Ben en Maarten lieten zich inspireren door hun vele scoutsjaren en legden het terrein zo aan dat je elkaar op verschillende plekken kunt ontmoeten. Maarten, die architect is, leefde zich uit in het ontwerp. “Omdat het een vakantiewoning is, kon ik meer dan anders out of the box denken. Zo is er een slaapkamer met een bed van drie meter breed en goten we het keukeneiland in beton.”

De cabine wordt verhuurd in combinatie met de woning voor zes en is ideaal om je tieners, de grootouders of een extra koppel wat privacy te gunnen.

Tijdens ons bezoek werd er nog hard getimmerd aan de woningen, maar we konden wel de cabin uittesten. Die wordt normaal enkel verhuurd in combinatie met de woning voor zes en is ideaal om je tieners, de grootouders of een extra koppel wat privacy te gunnen. Het houten huisje met hotttub ligt onderaan op de helling en brengt je dat tikkeltje dichter bij de natuur.

Vanaf het grote bed kijk je uit over een stukje bos waarvan de bomen Kamp Zuid afschermen van weilanden en een onderliggende weg. De cabin heeft een eigen toilet, douche en buitenkeuken. Zonder fornuis weliswaar, want hier haal je de grillmaster in jezelf naar boven aan de barbecue. Of je schuift de voeten aan tafel bij je gezelschap in de woning, bovenaan op de heuvel.

Vanaf 720 euro voor een weekend (huis voor 6 pers. zonder cabin), instagram.com/kamp.zuid