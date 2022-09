Drie poema’s geboren in Pairi Daiza

Dierenpark Pairi Daiza is drie bewoners rijker: Hopi, Dakota en Apache. De drie poema’s zijn welpen van moeder Cheyenne en maken het goed. Dat laat het dierenpark weten.

In de ochtend van 6 juni ontdekten de verzorgers dat Cheyenne het leven had geschonken aan drie jongen, op een beschutte plek. De welpen, waarvan het geboortegewicht werd geschat op ongeveer 600 gram elk, zijn twee mannetjes en een vrouwtje.

© Pairi Daiza

Iets meer dan 3 maanden na hun geboorte zijn de twee mannetjes en het vrouwtje, alsook de moeder nu klaar om geleidelijk aan de buitenwereld te ontdekken. Sinds enkele dagen maken de welpjes, zij aan zij met hun moeder, kennis met de geluiden en geuren van het park en kunnen zij ook kennismaken met hun vader Cherokee, op een beschermde manier. Voor hun veiligheid zal het direct contact met hun vader later plaatsvinden.

De bezoekers van Pairi Daiza kunnen Hopi, Dakota en Apache binnen enkele weken bewonderen in hun territorium dat zich bevindt in The Last Frontier.

© Pairi Daiza

De poema (Puma concolor) is een carnivoor van het rotsgebergte van Noord- en Zuid-Amerika. De 3 jaar oude Cheyenne is in mei 2020 naar Pairi Daiza gekomen vanuit een dierenpark in het Britse Cornwall. Het 3 jaar oude mannetje Cherokee is in juli 2020 aangekomen vanuit Tierpark Ströhen (Duitsland).