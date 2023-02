Bijna krokusvakantie! De leukste expo’s dichtbij (en tips in de buurt)

Zin in een cultureel verantwoorde krokusvakantie? Met deze tentoonstellingen komt dat helemaal goed. En dankzij de extra tips en adresjes maak je er ineens een echte citytrip van.

Een leuke wandeling door Brussel na een bezoekje aan Bozar? Het beste Genkse adresje om lang te tafelen na het oeuvre van Enzo Mari? Of weten waar je een perfecte handtas shopt na de tassenexpo in Hasselt? Je vindt de beste tips in dit overzicht. Alle expo’s liggen bovendien lekker dichtbij, in eigen land of op een bescheiden afstand van Brussel – tussen 0 en 5,5 uur treinen. Liever wandelen, skiën of wat verder weg in Europa? Scrol ineens door voor nog meer tips voor de krokusvakantie.

0.0 u: Brussel

Boek een nachtje (of meer) in de hoofdstad en rijg de tentoonstellingen aan elkaar: van keramische cowboylaarzen tot papieren jurken, Zweedse artiesten tot lichtkunst. En er is natuurlijk de grote expo met foto’s van Peter Lindbergh. Maar dat is lang niet het enige wat je gezien wil hebben. Wil je tijdens je citytrip in Brussel even aan de drukte wil ontsnappen, dan zijn de Groene Wandelingen een aanrader. Je kunt kiezen uit zeven routes, elk tussen 5 en 12 kilometer.

Mariacarla Boscono – Foto Peter Lindbergh – courtesy Peter Lindbergh Foundation Paris

0.45 u: Antwerpen

De krokusvakantie is je laatste kans om kunstparcours Finis Terrae af te lopen of de expo Mirror Mirror bij MoMu mee te pikken. Of neem een kijkje in het heropende KMSKA. En blijf gerust slapen: er zijn altijd nieuwe shop– en eetadresjes te ontdekken. Alles gezien? Dan kun je aan de andere districten beginnen, zoals het hippe Borgerhout.

1 u: La Louvière

In het Koninklijk Museum van Mariemont is er de expo Egypte, eeuwige passie. Je vindt er werken die voortborduren op onze fantasie over het land en de farao’s. Morlanwelz is slechts vijf minuutjes treinen van La Louvière, een stad die absoluut de trip waard is.

Delvaux, Miniatures-collectie, 2017, Brussel – Foto: Delvaux

1.20 u: Hasselt

In het Hasseltse modemuseum leer je werkelijk alles over de geschiedenis van de handtas. Daarna kun je zelf een nieuw exemplaar gaan shoppen bij een van de vele hippe adresjes die het Parijs van Limburg rijk is. Of ga even bijtanken bij de culinaire parels van Hasselt. Nog een optie: kies een inspirerende route uit langs kunst, groen of op wieltjes.

1.20 u: Knokke

Liever wat actiever? In Knokke kun je bijleren over de landbouwcultuur. Er lopen twee fietsroutes langs elf hoevewinkels die de korte keten aanhangen. Ontdek lokaal ambachtelijk ijs, hoevevlees, groenten, confituur… terwijl je je kuiten traint. Daarna slaap je nóg beter, bijvoorbeeld bij een van deze heerlijke logeeradresjes.

© Getty

1.30 u: Parijs

Parijs is altijd een goed idee: Al is het maar omdat een ticket voor het Louvre goedkoper is dan voor pakweg het KMSKA. Bij Centre Pompidou kun je bovendien gratis naar de expo ‘Serge Gainsbourg – Le mot exact’. Die stelt manuscripten tentoon uit zijn woning in de Rue Verneuil en een hoop boeken uit zijn bibliotheek. Ook gratis: de locaties van Emily in Paris opsnorren. Meer een Picasso-fan? Naar aanleiding van het feestjaar kun je bij Musée de l’Homme naar ‘Picasso et la préhistoire’.

1.40 u: Genk

Mooie expo’s vind je ook dichter bij huis. In Genk gunt een gloednieuwe tentoonstelling je namelijk een blik op het werk van legendarisch designer Enzo Mari. De stad biedt bovendien genoeg te zien en doen om er ineens een citytrip van te maken. Of maak er een roadtrip van – binnen de 18 minuten sta je in Hasselt, in nog geen uur treinen ben je in Tongeren.

Tentoonstelling Vermeer. Foto: Rijksmuseum/ Henk Wildschut

1.50 u: Amsterdam

Deze maand startte de grootste tentoonstelling ooit over Vermeer in het Rijksmuseum. Je ziet er zowel wereldberoemde als nooit eerder bij ons vertoonde werken. Het aantal tickets is gelimiteerd maar geen nood als je geen tijdsslot kunt veroveren. Amsterdam heeft immers zoveel leuke adressen.

5.30 u: Marseille

Zie je een paar uur extra op de trein wel zitten, dan is dit een van de betere tips voor de krokusvakantie. Wie de expo Alexandrië: vervlogen toekomsten bij Bozar heeft gemist, krijgt immers een herkansing bij MuCEM. Je maakt er kennis met de geschiedenis van de antieke metropool via archeologische vondsten maar ook hedendaagse kunst. Al zijn er bien sûr nog veel meer redenen om richting Marseille te reizen.