600 unieke locaties openen vandaag de deuren tijdens Open Monumentendag

Vandaag/zondag 11 vindt in Vlaanderen de 34ste editie van Open Monumentendag plaats. Met 800 activiteiten op 600 verschillende locaties is er voor elk wat wils. Het thema van deze editie is ‘duurzaamheid’, een thema dat meer dan ooit in de actualiteit past.

In totaal zijn 800 activiteiten op 600 locaties open voor het publiek. In 7 op de 10 Vlaamse steden en gemeenten worden locaties opengesteld. 200 locaties zijn nieuw in het aanbod. Er worden 48 kastelen en 45 molens geopend en ook de deuren van 100 privéwoningen worden uitzonderlijk voor het publiek geopend. De provincie West-Vlaanderen is het best vertegenwoordigd met 211 activiteiten in 51 gemeenten, in Antwerpen zijn er 203 activiteiten, gevolgd door 176 in Oost-Vlaanderen, 136 in Vlaams-Brabant en 65 in Limburg.

© Nick Claeskens, Herita VZW

Voor de 34ste editie van Open Monumentendag is Mechelen gaststad, net zoals bij de eerste editie in 1989. ‘Wie door onze stad loopt, is getuige van de vele monumenten’, zegt schepen van Monumenten en Gebouwen Koen Anciaux. ‘Cultuur en monumenten zit in het DNA van Mechelen, we hebben de voorbije jaren ook veel geïnvesteerd, met steun van Vlaanderen en de provincie Antwerpen, om ons erfgoed te restaureren.’

Heel wat activiteiten zijn gratis, maar voor sommige wordt wel gevraagd in te schrijven omdat het aantal bezoekers beperkt is.