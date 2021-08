In beeld: zeven van de mooiste zwembaden ter wereld

Het binnenzwembad van Tierra Patagonia Hotel in Chili is ongetwijfeld de meest luxueuze plek om de witte bergtoppen van Torres del Paine National Park te bewonderen. Architecte Cazù Zegers liet zich voor de organische structuur van het gebouw inspireren door de krullerige en golvende vormen van de Patagonische winden, zoals je terugziet in de houten latjes van het plafond.