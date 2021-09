In beeld: vulkaan barst uit op Canarisch eiland La Palma

Minstens 5.000 mensen hebben hun huizen verlaten na de vulkaanuitbarsting, die zondag in het zuiden van het Canarische Eiland La Palma plaatsvond. Onder de geëvacueerden bevonden zich zondagnamiddag al minstens 500 toeristen. Dat hebben lokale media gemeld. De Spaanse premier Pedro Sanchez heeft snelle hulp beloofd. 'De burgers van het eiland kunnen gerust zijn, want de staat beschikt over voldoende middelen en personeel', aldus Sanchez.

Vulkaan barst uit op Canarisch eiland La Palma.