In het Franse Ermenouville is een team van timmerlieden aan de slag gegaan om te bewijzen dat de Notre-Dame-de-Paris met dezelfde technieken en instrumenten als destijds kan worden heropgebouwd zonder dat het meer tijd zal kosten.

Op het domein van Château de Mesnil-Geoffroy in Ermenouville verzamelden eind juni 25 timmerlieden uit heel Europa om een model van het frame van de Notre Dame in elkaar te steken. Het was meteen ook een topevent voor bezoekers met een passie voor ambachten en erfgoed.

Met de hand en met het gereedschap van de twaalfde eeuw, slaagde het internationale timmerteam erin om een frame te bouwen dat identiek is aan dat van de kathedraal die in april 2019 afbrandde. Het kader uit verschillende soorten eik is 24 m lang en 16 m hoog, en moet het gewicht van de dakbedekking dragen.

Het project onder leiding van de Drac, de regionale directie van culturele zaken, toont aan dat het mogelijk is de heropbouw te doen slagen met dezelfde technieken en dezelfde instrumenten als destijds, in evenveel tijd als met moderne technieken. Dit frame kostte de ambachtslui een week, wat wil zeggen dat het drie maanden zou duren om de constructie volledig te voltooien.

De echte reconstructiewerken beginnen in januari 2021, volgens aartsbisschop van Parijs, Michel Aupetit. In 2019 werden ze uitgesteld door loodverontreiniging, in de herfst en de winter kwamen de barre weersomstandigheden ertussen, en toen volgde coronacrisis. De heropbouw zou in 2024 finaal moeten zijn.

Lees ook:

Plein voor Notre-Dame in Parijs opnieuw open na brand

Architecten stellen ontwerp Notre-Dame voor: een botanische tuin voor iedereen

Reconstructie Notre-Dame begint volgend jaar

Op het domein van Château de Mesnil-Geoffroy in Ermenouville verzamelden eind juni 25 timmerlieden uit heel Europa om een model van het frame van de Notre Dame in elkaar te steken. Het was meteen ook een topevent voor bezoekers met een passie voor ambachten en erfgoed. Met de hand en met het gereedschap van de twaalfde eeuw, slaagde het internationale timmerteam erin om een frame te bouwen dat identiek is aan dat van de kathedraal die in april 2019 afbrandde. Het kader uit verschillende soorten eik is 24 m lang en 16 m hoog, en moet het gewicht van de dakbedekking dragen.Het project onder leiding van de Drac, de regionale directie van culturele zaken, toont aan dat het mogelijk is de heropbouw te doen slagen met dezelfde technieken en dezelfde instrumenten als destijds, in evenveel tijd als met moderne technieken. Dit frame kostte de ambachtslui een week, wat wil zeggen dat het drie maanden zou duren om de constructie volledig te voltooien. De echte reconstructiewerken beginnen in januari 2021, volgens aartsbisschop van Parijs, Michel Aupetit. In 2019 werden ze uitgesteld door loodverontreiniging, in de herfst en de winter kwamen de barre weersomstandigheden ertussen, en toen volgde coronacrisis. De heropbouw zou in 2024 finaal moeten zijn.