In beeld: Rio de Janeiro danst de coronajaren van zich af

De traditionele optocht van sambascholen in Rio de Janeiro werd eerder dit jaar nog uitgesteld door de covid 19-epidemie, maar na twee jaar is het nu zover: het is weer carnaval in de straten van de Braziliaanse hoofdstad. Dat gaat zoals vanouds gepaard met zinnenprikkelende beelden.

Het feestseizoen in Rio de Janeiro is van start gegaan