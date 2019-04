In beeld: poppen vervangen mensen in leeggelopen Japans dorp

Net als zoveel andere dorpjes in Japan stroomt ook Nagoro langzaam maar zeker leeg: jongeren trekken weg en ouderen overlijden. Elf jaar geleden keerde Tsukimi Ayano terug naar haar geboortedorp en om de leegte die ze aantrof te vullen maakte ze poppen die de plaats van de vroegere inwoners innemen. Ze begon met een pop die leek op haar vader, daarna maakte ze poppen die leken op andere overleden familieleden en ten slotte poppen voor iedere voormalige dorpsbewoner. Ze zet ze neer op de plaats waar deze mensen vroeger ook geweest zouden zijn. Zo zitten in de school levensgrotte poppen aan de tafeltjes, langs de rivier zit een pop te vissen, op een bankje zitten twee oude mensen in popvorm en het land wordt bewerkt door boerenpoppen. (MS)







Nagoro © AFP Nagoro







Nagoro © AFP Nagoro







Nagoro © AFP Nagoro







Nagoro © AFP Nagoro







Nagoro © AFP Nagoro







Nagoro © AFP Nagoro







Nagoro © AFP Nagoro







Nagoro © AFP Nagoro







Nagoro © AFP Nagoro







Nagoro © AFP Nagoro







Nagoro © AFP Nagoro







Nagoro © AFP Nagoro







Nagoro © REUTERS Nagoro







Nagoro © REUTERS Nagoro







Nagoro © REUTERS Nagoro







Nagoro © REUTERS Nagoro







Nagoro © REUTERS Nagoro







Nagoro © REUTERS Nagoro







Nagoro © REUTERS Nagoro







Nagoro © REUTERS Nagoro







Nagoro © REUTERS Nagoro







Nagoro © REUTERS Nagoro







Nagoro © REUTERS Nagoro







Nagoro © REUTERS Nagoro







Nagoro © REUTERS Nagoro







Nagoro © REUTERS Nagoro







Nagoro © REUTERS Nagoro







Nagoro © REUTERS Nagoro







Nagoro © REUTERS Nagoro







Nagoro © REUTERS Nagoro







Nagoro © REUTERS Nagoro







Nagoro © REUTERS Nagoro







Nagoro © REUTERS Nagoro







Nagoro © REUTERS Nagoro