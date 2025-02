In beeld: de 9 mooiste hotellobby’s ter wereld

‘Het is alsof ik een geheime wereld betreed’, zegt reisjournalist Veerle Helsen over hotellobby’s. Ze noemt zichzelf zelfs een echte lobby addict. En bij die titel hoort een must-visitlijstje met de mooiste, uniekste en gekste inkomhallen overal ter wereld. Een unieke inkijk in Veerles ‘Little Black Lobby Book’.

1. The Hoxton, Brussel

Met twee bars en een interieur dat je thuis wilt copy-pasten. thehoxton.com



2. Sir Adam Hotel, Amsterdam

Met een photobooth, platenspeler, pool- en pingpongtafel en gezellige verborgen hoekjes, met uitzicht over het IJ. sirhotels.com



3. Hôtel du Palais, Biarritz

Een lobby recht uit Napoleons tijd. hyatt.com/hotel/france/hotel-du-palais-biarritz/biqub



4. Plaza Athénée, Parijs

Franse glamour met zicht op een patio, die in de winter tot schaatsbaan wordt omgetoverd. dorchestercollection.com/paris/hotel-plaza-athenee



5. Watergate Bay, Cornwall

Engelse cottagestijl, maar dan met vijf sterren en zicht op zee. watergatebay.co.uk



6. Royal Mansour, Marrakech

Weelderige oase in een gerenoveerd paleis, met witte gordijnen, fonteinen en duizenden Marokkaanse tegels. royalmansour.com



7. Aman, Tokio

Boven in de Otemachi-toren komt een indrukwekkend stadszicht binnen via plafondhoge ramen. Ontworpen als Japanse tuin, inclusief waterpartijen. aman.com/hotels/aman-tokyo



8. The Apurva Kempinski, Bali

De lange gangen met granieten vloeren en imposante panelen tonen niet alleen de weg, maar ook een sterk staaltje van lokaal vakmanschap. kempinski.com/en/the-apurva-kempinski-bali



9. Raffles, London

Gevestigd in het gerenoveerde Old War Office-gebouw in Londen, ademt de ruimte een vorstelijke sfeer. raffles.com



