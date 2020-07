Eind juni opende Zwitsers horlogemerk Audemars Piguet het nieuwe Musée Atelier Audemars Piguet. Het oorspronkelijke atelier uit 1875 werd geïntegreerd in twee glazen spiraalvormige structuren die volledig opgaan in het omringende landschap.

Het bijzondere gebouw werd ontworpen door BIG (Bjarke Ingels Group) en behelst een nieuwe volledig glazen structuur, bestaande uit twee spiralen die naadloos integreren in het landschap van de Vallée de Joux. De architectuur van het historische atelier werd hersteld op basis van archiefmateriaal. Het concept combineert zo de traditie en het vooruitstrevende ethos van de high end horlogemaker.

In het museum vind je een collectie van zo'n 300 uurwerken, de geschiedenis van het merk en twee productie-ateliers, waar bezoekers de horlogemakers kunnen observeren, wat resulteert in een levend museum. Het Musée Atelier herbergt ook de Audemars Piguet Foundation, die sinds 1992 bijdraagt aan het behoud van bossen door milieubescherming en bewustmakingsprogramma's voor jongeren. Daarnaast is het een exporuimte voor werken van hedendaagse kunstenaars, gemaakt in opdracht van Audemars Piguet.

