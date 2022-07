In beeld: gebouwen die één geheel vormen met hun omgeving

Het Paleis van Versailles in Parijs, de Taj Mahal in Agra, het Witte huis in Washington D.C.… De bekendste gebouwen ter wereld zijn alles behalve subtiel. Toch kan het ook anders. Het boek ‘Hidden Architecture’ zoomt in op 33 architecturale hoogstandjes die perfect opgaan in hun omgeving.

Eeuwenlang kregen architecten de opdracht om paleizen, kathedralen en andere voorname gebouwen zo opvallend mogelijk te maken. Een uitgesproken uiterlijk, zo was de redenering, moest het belang van de plek onderstrepen. Toch is dat niet altijd wenselijk. Sommige contexten vragen om meer subtiele architecturale interventies, waarbij het gebouw naadloos overgaat in de omgeving. Deze verborgen gebouwen zijn deels begraven onder de grond, of bedekt met een laag groen. Zo verlengen ze het landschap, eerder dan het te onderbreken.

Het boek ‘Hidden Architecture’ onderzoekt 33 architecturale projecten die uitblinken in hun subtiliteit. Hieronder krijg je een voorsmaakje.

The Invisible House in Schotland, ontworpen door het lokale architectenbureau Rural Design. De spiegelende buitenfacade zorgt ervoor dat het huis zo min mogelijk de omgeving verstoort, iets wat de bewoners ervan erg belangrijk vonden. © Nigel Rigden

Het Jipyoung Guesthouse in Zuid-Korea is netjes ingesloten in tussen kliffen. De met gras bedekte daken vormen groene terrasen die uitkijken op zee. © Sergio Pirrone

Ook voor het ontwerp van dit Planar House werd er gewerkt met een indrukwekkend groendak dat de woonst als het ware verstopt in z’n pittoreske omgeving. Dit gebouw is een ontwerp van Studio MK27. © Fernando Guerra

Deze jagerslodge ligt dicht bij de Akrafjorden in het westen van Noorwegen en doet dienst als buitenverblijfje voor een eco-ondernemer en zijn familie. Dit afgelegen gebouw is enkel bereikbaar te voet of te paard en is perfect geïntegreerd in het landschap. Architectenbureau Snohetta nam het ontwerp voor z’n rekening. © James Silverman

Het Amos Rex kunstmuseum ligt in het hart van Helsinki en is ontworpen door JKMM Architects. Op de cirkelvormige oppervlaktes worden soms concerten gehouden, op gewone dagen kunnen bezoekers erover wandelen. © Mika Huisman

De monolytische vorm van dit concertgebouw is een referentie naar het berglandschap waarin het gelegen is. Het werd toepasselijk Chapel of Sound gedoopt door het archiectuurbureau OPEN. Het gebouw bestaat uit een amfitheater en een outdoor podium, maar als er geen concerten plaatsvinden kunnen bezoekers langskomen om er naar de natuurgeluiden te luisteren of van de omgeving te genieten. © Jonathan Leijonhufvud

Texas Hill Country is een privé-wijnkelder die perfect geïntegreerd werd in de ranch van de eigenaar. © Casey Dunn