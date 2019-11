In beeld: enkele van de mooiste Art Nouveau gebouwen in de wereld

Art Nouveau of Jugendstil was een artistieke beweging die tussen 1890 en het begin van de Eerste Wereldoorlog de hele wereld veroverde. De beweging beïnvloedde zowel de schilderkunst, design, toegepaste kunst als architectuur.

Kenmerkende elementen zijn de asymmetrische vormen met veel invloeden uit de natuur zoals vogels, bloemen en wolken, en geometrische patronen zoals halve cirkels en parabolen. In de architectuur zijn de golvende vormen die de hele structuur van het gebouw bepalen direct herkenbaar. Ook wordt de buitengevel vaak uitbundig gedecoreerd met keramiek, glas-in-lood-ramen en gietijzer.

De Belgische architect Victor Horta is een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Art Nouveau. Vooral in Brussel vind je enkele mooie door hem ontworpen gebouwen. Vier daarvan staan op de Unesco werelderfgoedlijst. Andere wereldberoemde Art Nouveau gebouwen zijn de Secession in Wenen, Casa Batllo in Barcelona en de Gellert baden in Boedapest. Ontdek enkele van de mooiste Art Deco bouwwerken in de wereld.







Art Nouveau © Getty Images Casa Botllo in Barcelona







Art Nouveau © Melancholia~itwiki, Wikicommons Palazzo Castiglioni in Milaan







Art Nouveau © Getty Images Huis van Chimeras in Kiev, Oekraïne







Art Nouveau © Getty Images Cooperative Business Bank Building in Ljubljana, Slovenië







Art Nouveau © Alex Florstein Fedorov, Wikicommons Eliseyev Emporium in St. Petersburg, Rusland







Art Nouveau © Getty Images Gellert Baden in Boedapest, Hongarije







Art Nouveau © Getty Images Grand Hotel Europa in Praag, Tsjechië







Art Nouveau © Getty Images Museum voor Toegepaste Kunst in Boedapest, Hongarije







Art Nouveau © Getty Images In het Portugese stadje Aveiro in Portugal vind je zoveel Art Nouveau gebouwen dat het zich 'Cidade-museu da Arte Nova' of Art Nouveau Stadsmuseum mag noemen.







Art Nouveau © Getty Images Barolo Paleis in Buenos Aires, Argentinië







Art Nouveau © Getty Images Gresham Paleis in Boedapest, Hongarije







Art Nouveau © Getty Images Hauptman Haus in Ljubljana, Slovenië







Art Nouveau © Getty Images Station in Helsinki, Finland







Art Nouveau © Getty Images Horta Museum in Brussel







Art Nouveau © Getty Images Hotel Tassel in Brussel







Art Nouveau © Getty Images Karlsplatz Stadtbahn Station in Wenen, Oostenrijk







Art Nouveau © Fred Romero, Wikicommons Lavirotte gebouw aan de Avenue Rapp in Parijs, Frankrijk







Art Nouveau © Getty Images Majolikahaus in Wenen, Oostenrijk







Art Nouveau © Getty Images Metro-ingangen in Parijs, Frankrijk







Art Nouveau © Getty Images Gemeentehuis in Praag, Tsjechië







Art Nouveau © Getty Images Old England warenhuis (nu het Muziekinstrumentenmuseum) in Brussel.







Art Nouveau © Mihairomeob, Wikicommons Paleis van de Zwarte Adelaar in Orodea, Roemenië







Art Nouveau © Getty Images Palacio de Bellas Artes in Mexico City







Art Nouveau © Alexxxos, Wikicommons Palacio Baburizza in Valparaiso, Chili







Art Nouveau © Getty Images Postatakarek in Boedapest, Hongarije







Art Nouveau © Mister No, Wikicommons Raichle paleis in Subotica, Servië







Art Nouveau © Getty Images Albertstraat in Riga, Letland







Art Nouveau © Getty Images Secessionsgebouw in Wenen, Oostenrijk







Art Nouveau © Getty Images Singerhuis in Sint Petersburg, Rusland







Art Nouveau © Getty Images Kirche am Steinhof in Wenen, Oostenrijk







Art Nouveau © Getty Images Jerusalem synagogue (ook Jubileum synagoge genoemd) in Praag, Tsjechië







Art Nouveau © Getty Images Ungar Mayer Haus in Szeged, Hongarije







Art Nouveau © Getty Images Wagner Vila I in Wenen







Art Nouveau © Getty Images Wainwright Building in St. Louis, Missouri







Art Nouveau © Getty Images Vitebsky Station in Sint Petersburg, Rusland