In beeld: dit was Oekraïne vóór de oorlog

De oorlog in Oekraïne duurt ondertussen drie weken en iedere dag wordt er meer kapot gebombardeerd en vernietigd. We zien dagelijks de ravage die het Russische leger aanricht. Maar hoe zag Oekraïne eruit voordat Poetin besloot het land binnen te vallen? Oekraïne is rijk aan prachtige steden met een lange geschiedenis (de hoofdstad Kiev is veel ouder dan Moskou), fraai gedecoreerde kloosters en kerken, eeuwenoude kastelen en universiteiten. Lviv in het westen van Oekraïne behoort tot de mooiste steden in Europa. Maar de grootste bezienswaardigheid was waarschijnlijk het gebied rond de ontplofte kerncentrale in Tsjernobyl.

Ook de natuur is er schitterend. Oekraïne telt 49 nationale parken die de meest gewaardeerde in Europa zijn. Gemiddeld krijgen de parken een score van 9,73 op 10 van bezoekers, de hoogste score in heel Europa. Vooral het Nationaal Park Karpaten is geliefd. Verder vind je er eindeloze, glooiende graanvelden waaraan het land de bijnaam 'Graanschuur van Europa' te danken heeft, wilde berggebieden, moerassen, uitgestrekte steppen, mooie stranden en onbewoonde eilandjes.

Oekraine © Getty Images Kiev







Oekraine © Getty Images Kiev







Kiev © Getty Images Kiev







Oekraine © Getty Images Kiev: Sint-Michielklooster







Oekraine © Getty Images Kiev: Sofia kathedraal







Oekraine © Getty Images Kiev: Holenklooster







Oekraine © Getty Images Kiev: Andreaskerk







Oekraine © Getty Images Askania Nova biosferreservaat in het steppegebied rond de Zwarte Zee.







Oekraine © Getty Images Askania Nova biosfeerreservaat.







Oekraine © Getty Images Charkov/Charkiv in het noordoosten is, na Kiev, de grootste stad in het land.







Oekraine © Getty Images Heilige Annunciatiekathedraal in Charkov/Charkiv







Oekraine © Getty Images Charkov/Charkiv







Oekraine © Getty Images Cherniv: een hele oude stad in het noorden van het land waarvan de geschiedenis teruggaat tot de tiende eeuw.







Oekraine © Getty Images Cherniv







Oekraine © Getty Images Cherniv







Oekraine © Getty Images Chernivtsi in het zuidwesten met schitterende in 1875 door keizer Frans Jozef I van Oostenrijk opgerichte universiteit.







Oekraine © Getty Images Chernivtsi







Oekraine © Getty Images Tsjernobyl waar in 1986 de kerncentrale ontplofte.







Oekraine © Getty Images Tsjernobyl







Oekraine © Getty Images Tsjernobyl







Oekraine © Getty Images Dniester Canyon in het zuiden van het land, niet zo ver van de grens met Moldavië.







Oekraine © Getty Images Grieks-orhodoxe kerk in Drohobytsj







Oekraine © Getty Images Dzharylgach: eiland in de Zwarte Zee







Oekraine © Getty Images Dzharylgach







Oekraine © Getty Images Graanschuur van Europa







Oekraine © Getty Images Ivano-Frankivsk in het westen.







Oekraine © Getty Images Kamianets-Podilskyi kasteel gebouwd in de 14 eeuw in de stad met dezelfde naam.







Oekraine © Getty Images Kamianets-Podilskyi kasteel







Oekraine © Getty Images Nationaal Park Karpaten







Oekraine © Getty Images Nationaal Park Karpaten







Oekraine © Getty Images Nationaal Park Karpaten







Oekraine © Getty Images Khortytsia: het grootste eiland in de Dnjepr rivier.







Oekraine © Getty Images Khotyn fort gebouwd in de tiende eeuw.







Oekraine © Getty Images 'Tunnel of Love' in Klevan: stukje oude spoorlijn dat een populaire plaats voor verliefde koppels is geworden.







Oekraine © Getty Images Kremenets in het westen van Oekraïne.







Oekraine © Getty Images Kremenets







Oekraine © Getty Images Kremenets







Oekraine © Getty Images Lviv: een van de mooiste steden in Europa in het oosten van het land.







Oekraine © Getty Images Lviv







Oekraine © Getty Images Lviv: Sint Joriskathedraal







Oekraine © Getty Images Lviv







Oekraine © Getty Images Lviv







Oekraine © Getty Images Marioepol: havenstad in het zuidoosten die momenteel zwaar onder vuur ligt.







Oekraine © Getty Images Marioepol







Oekraine © Getty Images Mukachevo, stad in het zuidwestelijke puntje.







Oekraine © Getty Images Odessa, de 'Parel aan de Zwarte Zee'







Oekraine © Getty Images Odessa







Oekraine © Getty Images Odessa







Oekraine © Getty Images Odessa







Oekraine © Getty Images Oleshky, de Sahara van Oekraïne.







Oekraine © Getty Images Podilski Tovtry Nationaal Park rond de Dnjestr rivier met veel kloven, rotsen en historische monumenten.







Oekraine © Getty Images Podolië, regio in het westen van Oekraïne.







Oekraine © Getty Images Bug rivier langs de grens met Polen en Wit-Rusland.







Oekraine © Getty Images Svitiaz meer, het diepste meer in Oekraïne.







Oekraine © Getty Images Uman, stad in het centrum van het land met voor de Tweede Wereldoorlog een grote joodse gemeenschap.







Oekraine © Getty Images Uman







Oekraine © Getty Images Uzhgorod in het zuidwesten op de grens met Slowakije.







Oekraine © Getty Images Uzhgorod







Oekraine © Getty Images Vylkove, stadje in de Donaudelta.







Oekraine © Getty Images Vylkove







Oekraine © Getty Images Jaremtsje, bergstadje in het zuiden.







Oekraine © Getty Images Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne.







Oekraine © Getty Images Zaporizhia