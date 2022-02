In beeld: dit verdronken Spaanse dorpje komt door de droogte weer tevoorschijn

Het Spaanse dorpje Aceredo verdween in 1992 onder water toen een Portugese waterkrachtcentrale het Alto Lindoso stuwmeer creëerde. Aceredo ligt in de regio Galicië dichtbij de Portugese grens. Niet alleen Aceredo, maar nog vier andere dorpen moesten destijds wijken voor een stuwmeer. De exploitatie was het gevolg van een overeenkomst die de Spaanse dictator Franco en de Portugese dicatator Salazar in de jaren vijftig met elkaar sloten. Protesten van de 120 inwoners mochten niet baten. Ze moesten toezien hoe hun huizen opgeslokt werden door het water.

In de jaren daarna kwamen de 70 huizen af en toe weer boven het water uit en dat is dit jaar ook weer het geval. Het stuwmeer is door de aanhoudende droogte in een regio waar normaal veel regen valt, nog maar voor vijftien procent met water gevuld.

Aceredo trekt momenteel veel belangstellenden die het bijzonder vinden om tussen de huizen, het café, de winkels, een kerkje en fontein te wandelen. Het dorpje is bevroren in de tijd, in het moment dat het water de straten inliep. Ook enkele voormalige inwoners kwamen een kijkje nemen.

Aceredo © Reuters .







