In beeld: de mooiste panoramafoto's van het jaar

De prestigieuze internationale fotowedstrijd Epson International Pano Awards is dit jaar toe aan haar twaalfde editie toe. Dit keer staat de wedstrijd in het teken van panoramafotografie. Zowel amateurs als professionele fotografen stuurden hun mooiste opnames van steden en natuur in.

De Amerikaanse fotograaf Joshua Hermann sleepte de hoofdprijs in de wacht met zijn foto 'Eternal Triangle' gemaakt in de moerassen in Louisiana. Alle winnende beelden (meer dan 200 in totaal) kan je bekijken op de website van de wedstrijd.







Epson International Pano Awards © Joshua Hermann, Epson International Pano Awards 'Eternal Triangle' gemaakt in de VS.







Epson International Pano Awards © Florian Kriechbaumer, Epson International Pano Awards 'City in the Clouds' gemaakt in Dubai







Epson International Pano Awards © Takumu Iida, Epson International Pano Awards 'Spring Night' gemaakt op de Kintai brug in de Japanse stad Iwakuni.







Epson International Pano Awards © Sarah Wouters, Epson International Pano Awards 'Borneo Floating Market' gemaakt in Benjarmasin op Borneo in Indonesië.







Epson International Pano Awards © Daniel Trippolt, Epson International Pano Awards 'Shining Heart' gemaakt in Slovenië.







Epson International Pano Awards © Marc Marco, Epson International Pano Awards 'Formentor Lightshouse' gemaakt op Mallorca.







Epson International Pano Awards © Daniel Trippolt, Epson International Pano Awards 'The Lone Hut' gemaakt in Ermida da Virxe Do Porto in Spanje.







Epson International Pano Awards © Pierandrea Folle, Epson International Pano Awards 'The Lost Farm' gemaakt in Massaria Cippano in Italië.







Epson International Pano Awards © Luis Cajete, Epson International Pano Awards 'Blinding Lights' gemaakt langs de kust van Cantabrië in Spanje.







Epson International Pano Awards © Reginald de Guia, Epson International Pano Awards 'Sine Bridge' gemaakt in Tacloban City op de Filippijnen.







Epson International Pano Awards © Miguel Angel, Epson International Pano Awards 'Road to the Mily Way' gemaakt in Formentor op Mallorca.







Epson International Pano Awards © Laurent Jeannin, Epson International Pano Awards Leuven







Epson International Pano Awards © Luis Cajete, Epson International Pano Awards 'The Old Castle' gemaakt in Toledo in Spanje.







Panos © Sabine Weise, Epson International Pano Awards 'Endless Stairs' gemaakt in München.







Panos © Md Tanveer Hassan, Epson International Pano Awards 'Collecting Dry Red Chillies' gemaakt in Bogra, Bangladesh.







Panos © Miguel Pascual Mejias, Epson International Pano Awards 'Sunrise Dreams' gemaakt op de Kinderdijk in Nederland.







Panos © Partha Roy, Epson International Pano Awards Singapore Marina Bay







Panos © Petr Ushanov, Epson International Pano Awards 'Misty Kizhi Sunrise' gemaakt op Kizhi eiland in de Russische deelrepubliek Karelië.







Panos © Alberto Alvaro, Epson International Pano Awards Madrid







Panos © David Nomdedeu Granell, Epson International Pano Awards 'Manor House' gemaakt op Maurice Island.







Panos © George Palov, Epson International Pano Awards 'Solitude' in de Iraanse stad Shiraz.







Panos © Marc Marco, Epson International Pano Awards 'Fishermen's Houses' gemaakt op Mallorca.







Panos © Avishek Patra, Epson International Pano Awards 'Heidelberg Evenings'







Epson International Pano Awards © Daniel Trippolt, Epson International Pano Awards 'Shining Night' gemaakt bij Lago di Saoseo in Zwitserland.







Epson International Pano Awards © Ky Nhan Cao, Epson International Pano Awards 'Autumn Love Song' gemaakt in Da Lat, Vietnam







Epson International Pano Awards © Sergey Aleshchenko, Epson International Pano Awards 'Onekotan' gemaakt op de Kuril eilanden.







Epson International Pano Awards © Xuejun Bian, Epson International Pano Awards 'Sunrise Moonset' gemaakt in IJsland.







Epson International Pano Awards © Xuejun Bian, Epson International Pano Awards 'Necklace' gemaakt in IJsland.







Epson International Pano Awards © Stefano Pellegrini, Epson International Pano Awards 'Eagle Rock Milkyway' gemaakt in Capo Testa in Sicilië.







Epson International Pano Awards © Peter Jiang, Epson International Pano Awards 'Thunder Sounds in a Silent Place' gemaakt in Montana, VS.







Epson International Pano Awards © Kyle Barden, Epson International Pano Awards 'Sunrise over Senja' gemaakt in Senja, Noorwegen.







Epson International Pano Awards © Danny Tan, Epson International Pano Awards 'Gnarly Crown' gemaakt in Torres Del Paine in Patagonië







Epson International Pano Awards © Benjamin Parker, Epson International Pano Awards 'Dream Vista' gemaakt in Hanksville, Utah







Epson International Pano Awards © Marco Moura, Epson International Pano Awards 'Under the Dream Seljalandsfoss' gemaakt in IJsland.







Epson International Pano Awards © Abhijit Patil, Epson International Pano Awards 'Thors Hammer' gemaakt in Bryce Canyon National Park in Utah.







Epson International Pano Awards © Juan Pablo Dentone, Epson International Pano Awards 'Master the Knot' gemaakt in de Balearen.







Epson International Pano Awards © Simon Xu, Epson International Pano Awards 'Steaming Peaks' gemaakt in Californië.







Epson International Pano Awards © Andrea Zappia, Epson International Pano Awards 'Manarola in the Night' gemaakt in Cinque Terre in Italië.







Epson International Pano Awards © Daniel Trippolt, Epson International Pano Awards 'Legendary Peaks' gemaakt in de Italiaanse Dolomieten.







Epson International Pano Awards © Alexandre Siqueira, Epson International Pano Awards 'Cold Beauty' gemaakt in Lagunas Sucia en Los Tres in El Chaten, Argentinië.







Epson International Pano Awards © Lander Madaria, Epson International Pano Awards 'Poseidon's Dream' gemaakt in Cudillero, Spanje







Epson International Pano Awards © Sarah Wouters, Epson International Pano Awards 'The Lonely Tree' gemaakt in Dead Vlei in Namibië.







Epson International Pano Awards © Xuejun Bian, Epson International Pano Awards 'Morning in Wanderland' gemaakt in IJsland.







Epson International Pano Awards © Ales Krivec, Epson International Pano Awards 'Winter Road' gemaakt in Sorika Planina in Slovenië.







Epson International Pano Awards © Derry Moroney, Epson International Pano Awards 'Tree of Life Alight' gemaakt bij Lake Cakora in Australië.







Epson International Pano Awards © Felipe Souto, Epson International Pano Awards 'Between Rice Canyon' gemaakt in Vietnam.







Epson International Pano Awards © Mark Dajethy, Epson International Pano Awards 'Star Sky' gemaakt in Sardegna in Italië.







Epson International Pano Awards © Lander Madaria, Epson International Pano Awards 'Valhalla Nights' gemaakt in Kirkjufellsfoss in IJsland.







Epson International Pano Awards © Olav Inge Alfheim, Epson International Pano Awards Hamnoy in Noorwegen







Epson International Pano Awards © Xiaoying Shi, Epson International Pano Awards 'Ground vein' gemaakt in Capitol Reef National Park in Utah, VS







Epson International Pano Awards © Simon Xu, Epson International Pano Awards 'Heavenly Water' gemaakt in IJsland.







Epson International Pano Awards © CP Lau, Epson International Pano Awards 'City Cross' gemaakt in Hongkong







Epson International Pano Awards © Sebastian Tontsch, Epson International Pano Awards 'Emerging' gemaakt in Dubai.







Epson International Pano Awards © G Sharad Haksar, Epson International Pano Awards 'Kaleidoscopic Wonder' gemaakt in Praag.







Epson International Pano Awards © Chris Echavarry, Epson International Pano Awards 'Fog under the Bridge' gemaakt in San Francisco.







Epson International Pano Awards © Wei Lian, Epson International Pano Awards 'Golden Gate Bridge in the Fog' gemaakt in San Francisco.







Epson International Pano Awards © Tin Chun Fook, Epson International Pano Awards 'Bridge connection' gemaakt in Hongkong







Epson International Pano Awards © Joseph Amar, Epson International Pano Awards 'City of Angels' gemaakt in Los Angeles.







Epson International Pano Awards © Daniel Trippolt, Epson International Pano Awards 'Lighthouse' gemaakt bij de Faro de Punta Nariga in Spanje







Epson International Pano Awards © Elliot McGucken, Epson International Pano Awards 'Winter Moonrise over Los Angeles'







Epson International Pano Awards © Paul Hoelen, Epson International Pano Awards 'Phoenix Rising' gemaakt in Californië.







Epson International Pano Awards © Brix Tan, Epson International Pano Awards 'City Sunset Glow' gemaakt in Manila op de Filippijnen.







Epson International Pano Awards © Rohan Reilly, Epson International Pano Awards 'City of Arts and Sciences' gemaakt in Valencia, Spanje







Epson International Pano Awards © Carl Loveall, Epson International Pano Awards 'The Wakening' gemaakt in Wierschem, Duitsland.







Epson International Pano Awards © Jatenipat Ketpradit, Epson International Pano Awards 'Glory of Rome'







Epson International Pano Awards © Chris Gillino, Epson International Pano Awards 'Shanghai Exploration'







Epson International Pano Awards © Jo Van Rossem, Epson International Pano Awards 'Aquaculture Crabs' gemaakt in Xiapu in China







Epson International Pano Awards © Nate Merz, Epson International Pano Awards 'Gracefully Rugged' gemaakt in de Dolomieten in Italië.







Epson International Pano Awards © Jatenipat Ketpradit, Epson International Pano Awards 'Spirit of Kyoto' gemaakt in Kyoto, Japan.







Epson International Pano Awards © Peter Ensrud, Epson International Pano Awards 'Moonscape Pano' gemaakt in Utah.







Epson International Pano Awards © Zdenek Vosicky, Epson International Pano Awards 'Drowned in the Fog' gemaakt in Zdar nad Sazavou in Tsjechië.







Epson International Pano Awards © Gheorghe Popa Roma, Epson International Pano Awards 'Poison Madness' gemaakt in Geamana in de Apuseni bergen in Roemenië.







Epson International Pano Awards © Max Rive, Epson International Pano Awards 'The Mountain Dreamer' gemaakt in Zwitserland.







Epson International Pano Awards © Di Lu, Epson International Pano Awards 'Dragon Mountain' gemaakt in China.







Epson International Pano Awards © Mohammad Rahman, Epson International Pano Awards 'On the Banks of a Dried River' gemaakt in Rajbari in Bangladesh.







Epson International Pano Awards © Alessandro Cantarelli, Epson International Pano Awards 'Just the First' gemaakt op het Noorse eiland Senja.







Epson International Pano Awards © Marsel van Oosten, Epson International Pano Awards 'Hidden Lake' gemaakt in Atchafalaya Basin in Texas, VS







Epson International Pano Awards © Mauricio Narea, Epson International Pano Awards 'Sunrise Dream' gemaakt in Torres Del Paine in Patagonië.







Epson International Pano Awards © Piriya Wongkongkathep, Epson International Pano Awards 'Volcano Breath' gemaakt bij de Bromo vulkaan in Indonesië.







Epson International Pano Awards © Thomas Gallopin, Epson International Pano Awards 'Dark Light' gemaakt in Zermatt, Zwitserland.







Epson International Pano Awards © Valeriy Shcherbina, Epson International Pano Awards 'Torres del Paine Sunrise'







Epson International Pano Awards © Nate Merz, Epson International Pano Awards 'Sun Salutations' gemaakt in Dobongsan, Zuid-Korea.







Epson International Pano Awards © Larryn Rae, Epson International Pano Awards 'Into the Vortex' gemaakt in Vik, IJsland.







Epson International Pano Awards © Chung Hu, Epson International Pano Awards 'Red Guard' gemaakt in het zuiden van de VS.







Epson International Pano Awards © Hans Gasser, Epson International Pano Awards 'Structures' gemaakt in de Walvisbaai in Namibië.







Epson International Pano Awards © Tony Hewitt, Epson International Pano Awards 'Continuum' gemaakt in Australië.







Epson International Pano Awards © Nate Merz, Epson International Pano Awards 'Alone Above the Mist' gemaakt in Unamsan in Zuid-Korea.







Epson International Pano Awards © Robert Maynard, Epson International Pano Awards 'Cormorant Uprising' gemaakt in het Verenigd Koninkrijk.







Epson International Pano Awards © Chung Hu, Epson International Pano Awards 'In the Mist' gemaakt in het zuiden van de VS.







Epson International Pano Awards © Xuejun Bian, Epson International Pano Awards 'Icelandic River'







Epson International Pano Awards © Jay Huang, Epson International Pano Awards 'Reflection Canyon Aerial' gemaakt in Glenn Canyon in Arizona.







Epson International Pano Awards © Wayne Sorensen, Epson International Pano Awards 'Creation' gemaakt in Shark Bay in Australië.







Epson International Pano Awards © Manuel Enrique Gonzalez Carmona, Epson International Pano Awards 'Anatomy Lesson' gemaakt in Huelva, Spanje.







Epson International Pano Awards © Piriya Wongkongkathep, Epson International Pano Awards 'Patagonia Explorer' gemaakt in Torres del Paine in Patagonië.







Epson International Pano Awards © Richard Li, Epson International Pano Awards 'Running Giraffes' gemaakt in Kenia.