In de podcast Baanbreeksters gaat Knack Weekend op zoek naar vergeten Belgische vrouwen met een verrassend levensverhaal. In de eerste aflevering van de reeks maken we kennis met de Belgisch-Franse ontdekkingsreiziger Alexandra David, die als eerste westerse vrouw ooit naar de verboden stad Lhasa trok.

'De meest verbazingwekkende vrouw van haar tijd', zo omschreef de Britse schrijver Lawrence Durrell Alexandra David. Het leven van deze bijzondere vrouw valt niet in een paragraaf of drie samen te vatten. Ze liep een kleine eeuw rond op deze wereld en heeft daar elke seconde van benut. Ze schreef wetenschappelijke boeken, romans en essays, sprak verschillende talen, zong in opera's en reisde de hele wereld rond.

Haar meest indrukwekkende reis is zonder meer de trektocht naar de verboden stad Lhasa in Tibet, die zij als eerste westerse vrouw ooit wist te bereiken in 1924. Ondanks het hallucinant mooie landschap, was die reis niet bepaald a walk in the park. Verkleed als een armoedige bedelpelgrim trekt David samen met haar veel jongere kompaan, de monnik Yungden, door besneeuwde bergtoppen, diepe kloven en wilde rivieren. Onderweg trotseerden ze koude, honger, rovers en wilde dieren. Dat het duo deze reis wist te overleven, is eigenlijk een klein wonder.

De foto's hieronder geven een beeld van wat het duo onderweg zoal tegenkwam. Wie meer wil weten over het bijzondere leven van Alexandra David, kan luisteren naar de podcast hierboven.

Kawa Garbo-massief in Tibet, het vertrekpunt van de reis © Getty Images

De bergen in de Chinese provincie Yunnan, waar Alexandra David haar reis begonnen is © Getty Images

Dit is niet Alexandra David zelf, maar het had haar kunnen zijn: een typische zonsopgang in het gebied waar zij rondgetrokken heeft. © Getty Images

Onderweg passeerde Alexandra David verschillende kloosters, die er gelijkaardig uitzien als dit klooser op de foto. © Getty Images

Het onherbergzame landschap waar Alexandra David door trok in een uitrusting die we nu als 'erg amateuristisch' zouden omschrijven. Ze overleefde op een dieet van gemberthee en gedroogd vlees. © Getty Images

De verboden stad Lhasa, waar ze in totaal zo'n twee maanden doorbracht voor ze ontdekt werd. © Getty Images

Het klooser op het hoogste punt van de stad, dat nu een populaire toeristische trekpleister is. © Getty Images

Tijdens de zomermaanden lanceren we wekelijks een nieuwe aflevering van 'Baanbreeksters' op woensdag. Hier kan je alle afleveringen herbeluisteren.

'De meest verbazingwekkende vrouw van haar tijd', zo omschreef de Britse schrijver Lawrence Durrell Alexandra David. Het leven van deze bijzondere vrouw valt niet in een paragraaf of drie samen te vatten. Ze liep een kleine eeuw rond op deze wereld en heeft daar elke seconde van benut. Ze schreef wetenschappelijke boeken, romans en essays, sprak verschillende talen, zong in opera's en reisde de hele wereld rond. Haar meest indrukwekkende reis is zonder meer de trektocht naar de verboden stad Lhasa in Tibet, die zij als eerste westerse vrouw ooit wist te bereiken in 1924. Ondanks het hallucinant mooie landschap, was die reis niet bepaald a walk in the park. Verkleed als een armoedige bedelpelgrim trekt David samen met haar veel jongere kompaan, de monnik Yungden, door besneeuwde bergtoppen, diepe kloven en wilde rivieren. Onderweg trotseerden ze koude, honger, rovers en wilde dieren. Dat het duo deze reis wist te overleven, is eigenlijk een klein wonder. De foto's hieronder geven een beeld van wat het duo onderweg zoal tegenkwam. Wie meer wil weten over het bijzondere leven van Alexandra David, kan luisteren naar de podcast hierboven.