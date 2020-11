In beeld: de beste hotels ter wereld door de ogen van reisjournalist Debbie Pappyn

Van een historisch, karaktervol pand tot en betaalbaar boetiekhotel of een romantische onderwaterbungalow: in totaal bezocht Debbie Pappyn meer dan 1.000 hotels. Haar eigen ervaring vulde ze aan met de hotels op haar ultieme wishlist. Het eindresultaat is gebundeld in het boek 150 Hotels You Need to Visit Befor you Die. Een klein voorproefje hieronder.







Nimmo Bay Hotel op Vancouver Island © David De Vleeschauwer Dit hotel is diep verborgen in de wildernis van Vancouver Island en biedt een ervaring die Debbie Papyn omschrijft als 'life changing'.







Nimmo Bay Hotel (2) op Vancouver Island © David De Vleeschauwer Het Nimmo Bay Hotel wordt omringd door de prachtige Canadese natuur.







Herdade Da Malhadina Nova Country House & Spa in Portugal © David De Vleeschauwer Deze oase aan rust biedt een boeiende en unieke blik op de geschiedenis van de Portugese streek Baixo Alentejo.







Wasurenosato Gajoen in Japan © David De Vleeschauwer De essentie van de Japanse hot spring-cultuur samengevat op één plek.







Treehotel in Zweden © David De Vleeschauwer Boomhutten die doen dromen, gelegen in een soort winter wonderland.







Cortijo Del Marques in Spanje © David De Vleeschauwer De perfectte uitvalsbasis om het Andalusische platteland in stijl te verkennen.







Hotel Budir © David De Vleeschauwer Het uitzicht van dit hotel is IJsland in een notendop: prachtige extremen die extreem prachtig zijn.







Alila Jabal Akhdar in Oman © David De Vleeschauwer Dit romantische en verlaten hotel is de perfecte plek om op te laden en te ontspannen zonder enige vorm van afleiding.







Wolwedans in Namibië © David De Vleeschauwer De meest iconische lodge van het hele land, volgens Debbie Pappyn.