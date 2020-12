In beeld: de baanbrekende architectuur van Frank Gehry

De Amerikaans-Canadese architect Frank Gehry (1929, Toronto) doorbrak de gangbare geometrische regels in de traditionele architectuur. Zijn gebouwen ogen vaak schots en scheef en chaotisch. Hij gebruikt verschillende vormen, kleuren en materialen door elkaar heen en wil daarmee de verwarring in de maatschappij omzetten in kunst.

Gehry voelt zich dan ook meer verwant met kunstenaars dan met architecten en is gefascineerd door het denkproces van artiesten. Zijn eigen gebouwen worden ook vaak beschreven in kunsttermen, als sculpturen.

Sterarchitect

Frank Gehry was al een gevestigde naam in de architectuur. Zijn eigen huis in Santa Monica was bijvoorbeeld al wereldberoemd en in 1989 ontving hij de Pritzker-Prijs, de Nobelprijs voor architecten. Maar met het Guggenheim Museum in Bilbao verkreeg hij in 1997 een ware sterrenstatus, een naam waar hij zelf een hekel aan heeft.

Frank Gehry ontwerpt overigens veel meer dan gebouwen: hij maakt ook lampen, meubels, juwelen, gebruiksvoorwerpen..... Volgens Stijn Peeters die hem interviewde voor Spraakmakers is Frank Gehry een veelontwerper geworden: 'Of het nu om grote bouwprojecten of om schoenen of juwelen gaat, telkens herken je zijn toets: de moeilijke, bijna organische volumes met een voorliefde voor gebogen wanden en blinkende materialen.'

Facebook en Eisenhower

Ondanks zijn gevorderde leeftijd zit Frank Gehry nog lang niet stil. Zo ontwierp hij in opdracht van Mark Zukerberg de Facebook Campus West, het nieuwe hoofdgebouw van Facebook in Menlo Park bij San Francisco. Ook maakte Gehry het Eisenhower Memorial in Washington D.C. Nog op stapel staan onder andere Guggenheim Abu Dhabi en Grand Avenue Project in Los Angeles.







Peter B. Lewis Building in Cleveland, Ohio







Guggenheim Museum in Bilbao, Spanje © Reuters







Guggenheim Museum © Reuters







Walt Disney Concert Hall in Los Angeles © Reuters







Walt Disney Concert Hall © Reuters







Gehry's huis in Santa Monica © Ik's World Trip







Kraeftens Bekaempelse in Aarhus, Denemarken © Ik's World Trip







American Center in Parijs © Reuters







Barclays Center in Brooklyn © Reuters







Dancing House in Praag © Thinkstock







Google Campus in Venice Beach (de verrekijker is ontworpen door Claes Oldenbug en Coosje van Bruggen) © Reuters







Peter B. Lewis Building in Cleveland, Ohio







Opus Block in Hongkong © Reuters







Jay Pritzker Pavillion in Chicago © Thinkstock







Experience Music Project in Seattle © Reuters







8 Spruce Street in New York (ook bekend als New York by Gehry) © Jim Henderson







8 Spruce Street in New York © Emmett Hume







8 Spruce Street in New York © Reuters







Stata Center op de MIT campus in Cambridge, Massachusetts © Reuters







Vitra Design Museum in Weil am Rhein © Wladyslow