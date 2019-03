Imposante Amerikaanse monumenten die nooit gebouwd zijn

Belangrijke gebeurtenissen willen herdenken is een zeer menselijke eigenschap. Maar over de manier waarop we dat doen, zijn we het niet altijd eens. Sommige monumenten worden werkelijkheid, andere komen er, ondanks vergevorderde plannen, uiteindelijk toch niet. CashNetUsa reconstrueerde vijf monumenten die op belangrijke plaatsen in de VS hadden kunnen staan, maar de eindstreep niet haalden.