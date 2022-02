Met de krokusvakantie in zicht, ben je maar beter goed uitgerust. Vier reisgadgets die je nakende trip nog beter kunnen maken.

1--Draagbare dj

Elke reis heeft zijn soundtrack nodig, dus een speaker die mee op pad kan, is een aanwinst voor elke reiziger. De SoundLink Flex van Bose is niet alleen stofdicht, hij blijft ook drijven op het wateroppervlak en is bestand tegen corrosie en uv-licht, zonder aan audiokwaliteit in te boeten. Met de lus hang je hem overigens gemakkelijk aan je tas.

169,95 euro, bosebelgium.be

2--World wide web

Aangezien je 4G-netwerk niet overal bereikbaar is (en buiten Europa ook behoorlijk duur kan zijn), opteren steeds meer reizigers voor draagbare internetrouters. Dit exemplaar gebruik je door 'm aan te sluiten op een telefoonlader of powerbank en een USB-modem te implementeren. Zo kun je overal wifi genereren, voor je gps of zelfs Netflix.

27,90 dollar, store.gl-inet.com

3--Herinneringen maken

Heimwee naar de analoge foto's van vroeger, maar geen zin om rolletjes te ontwikkelen? Mini Evo, de laatste nieuwe telg van de Instax-familie, combineert een analoog design met moderne fototechnologie. Je kunt foto's opslaan, bewerken en rechtstreeks printen. Kan meteen het fotoalbum in.

199,99 euro, instax.be

4--En... actie!

Omdat een drone niet meteen voor iedereen weggelegd is, maar ook jij graag je avontuurlijke reis in beeld wilt brengen, kan een compacte camera handig zijn. Met de GoPro Hero 10 leg je al je acties vloeiend vast. De beeldstabilisatie zorgt er bovendien voor dat je beeld niet trilt. Ideaal om die ski- of klimvakantie te vereeuwigen.

429 euro, via coolblue.be

