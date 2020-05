De buurjongen die boodschappen doet, de quarantaine-Tinder-crush, de huisarts, de tramchauffeur of de kat die kopjes geeft: in deze rubriek bedanken lezers iemand die tijdens deze coronacrisis een welgemeende merci verdient. Vandaag bedankt Liesbeth Troukens, operationeel manager van VRT CRW, alle medewerkers.

'VRT CRW, dat is de operationele afdeling van VRT. Van decor en lichtontwerp tot styling, cameramensen, klank- en lichttechnici, opnameleiding, rekwisiteurs, setdressers, decorbouwers, machinisten, grafici, monteurs, sonorisatoren, colorgraders maar ook bijvoorbeeld mensen die instaan voor de toegankelijkheid van ons aanbod, zoals vertalers en ondertitelaars. Onze afdeling is dus heel breed en dat is ook een uitdaging gebleken tijdens de lockdown. Corona heeft ons, zoals vele sectoren, als een tsunami getroffen. Mooie projecten werden on hold gezet of zelfs definitief geschrapt.

Tegelijkertijd moest de continuïteit van sommige programma's, zoals het Journaal, dagduiding en Iedereen Beroemd, gewaarborgd worden, zodanig dat zij diezelfde dag nog steeds op antenne konden gaan. We kwamen in een periode van grote onzekerheid en onze werknemers hebben zichzelf moeten heruitvinden. Ze moesten het oude vertrouwde links laten liggen en hun grenzen verleggen en dat allemaal in een vingerknip. Er was immers geen tijd om lang stil te staan bij de situatie.

Daarom wil ik hem allemaal bedanken. De VRT-medewerkers toonden zich enorm begripvol voor de situatie, zelfs zij die zonder werk vielen. Al bleef het absoluut geen evidentie. Velen werkten van thuis uit, met kinderen op de achtergrond of soms zelfs voorgrond. Mensen die nog naar de omroep kwamen, hebben hun angst opzij gezet en er het beste van proberen maken. Zij hebben al het mogelijke gedaan om de veiligheid van zichzelf en van hun collega's te garanderen. Het was heel fijn om te zien dat er een bijzondere samenwerking tot stand kwam tussen onze medewerkers. Iedereen sprong bij waar het moest, los van zijn functie. Er kwam een enorme kracht bij onze medewerkers naar voren tijdens de lockdown.

Onze werknemers hebben hoe dan ook niet stil gezeten tijdens de lockdown. Ze hebben deze quarantaine aangegrepen om zich op alle mogelijke manieren te laten bijscholen, iets wat in normale omstandigheden nooit zou lukken vanwege een stampvolle planning. Sommigen hebben ook een maatschappelijke meerwaarde gecreëerd door instructiefilmpjes te maken voor onder meer de brandweer van Brussel of mondmaskers te naaien. Met een klein maar straf team hebben onze kleedsters er toch een 1.700-tal gemaakt. Dat loont, want de mondmaskers kunnen nu verdeeld worden onder de VRT-medewerkers. We hebben eveneens een aantal innovatieve projecten gelanceerd. We wilden content produceren die COVID-19 proof is en dus zijn we met weinig middelen toch zo creatief mogelijk aan de slag gegaan. Dat resulteerde onder meer in #ikluisterbelgisch live in samenwerking met de straffe programmamakers van Studio Brussel.

Natuurlijk heerst er wel wat angst bij onze medewerkers. Je zit niet veilig in je kot maar je komt elke dag op verschillende sets met verschillende mensen in aanraking. Ik vind het dan belangrijk om te luisteren naar onze medewerkers. Vanwaar komt die angst? Je kan die niet wegnemen en je moet daar ook niet in sussen, maar wel luisteren en blijven zoeken naar mogelijke manieren om die veiligheid te blijven garanderen. Ik heb tijdens corona geleerd om bij beslissingen niet enkel naar de groep te kijken, maar ook naar het individu. Want iedereen is daarin verschillend.'

