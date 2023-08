Iconisch ‘Pad van de Liefde’ in Cinque Terre heropent na jaren van herstel

Het meest romantische wandelpad in Cinque Terre wordt terug toegankelijk. Tot 30 september kunnen wandelaars een deel van de Via dell’Amore al herontdekken. Het volledige pad heropent in juli 2024, na een intense restauratieperiode.

Het ‘Pad van de Liefde’ in Cinque Terre, de beroemde kleurrijke kustregio in Italië, is na een decennium van restauratie eindelijk heropend voor wandelaars. Via dell’Amore is iets meer dan een kilometer lang en verbindt de charmante dorpen Riomaggiore en Manarola.

In 2012 werd het pad gesloten, na een aardverschuiving, en in 2018 werd het verder aangetast door de golven. In het restauratieplan zit daarom ook een monitoringsysteem dat waarschuwingen verstuurt voor mogelijke aardverschuivingen.

De Via dell’Amore © Getty

Na een langdurige sluiting hopen de locals dat nieuwe toegangsregels zullen bijdragen aan verantwoord toerisme en de bescherming van dit kwetsbare gebied aan de Ligurische kust. De regio kreunt onder het overtoerisme en de lokale bevolking kijkt uit naar een andere, meer leefbare aanpak.

Historisch pad voor spoorwegarbeiders en geliefden



Het ‘Pad van de Liefde’ is een historisch wandelpad dat oorspronkelijk aan het begin van de 20ste eeuw werd uitgehouwen door dorpsbewoners en spoorwegarbeiders om de afgelegen dorpen Riomaggiore en Manarola te verbinden tijdens de aanleg van een tunnel voor de trein. In die tijd was de enige andere route tussen de dorpen over de steile kliffen met 600 treden aan elke zijde. Tot de jaren zestig was er ook geen weg tussen de dorpen voor auto’s.

Via dell’ Amore in Cinque Terre © Getty

Het pad wordt gezien als een symbool van samenwerking tussen de gemeenschappen. Volgens de legende werd dit voetpad ook een ontmoetingsplaats voor geliefden uit de twee dorpen om samen te genieten van het romantische uitzicht.

Vernieuwde toegangsregels

Na tien jaar gesloten te zijn geweest vanwege herstelwerkzaamheden, wordt de Via dell’Amore in juli 2024 officieel heropend. Een deel van het pad, beginnend vanuit Riomaggiore, wordt tot 30 september voor een proefperiode al opengesteld.

In het afgelopen jaar hebben ongeveer drie miljoen toeristen de UNESCO World Heritage Site Cinque Terre bezocht. Met minder dan 4000 inwoners in de regio, zorgt dit voor een onevenwichtige druk op de lokale gemeenschap. De burgemeester van Riomaggiore, Fabrizia Pecunia, heeft daarom nieuwe regels opgesteld om het overtoerisme aan te pakken en het kwetsbare gebied te beschermen.

Lokale bewoners hebben gratis toegang tot het pad tijdens de openingsuren overdag. Bezoekers van buitenaf kunnen het eerste deel van het pad betreden via een nieuw reserveringssysteem. Deze rondleidingen, die elke 30 minuten vertrekken, zijn bedoeld om groepen van maximaal 30 personen te begeleiden en de verhalen achter het restauratieproject te delen. Een ticket kost vijf euro.

Zicht op vissersboten vanop de Via dell’Amore © Getty

Verantwoord toerisme

De heropening van de Via dell’Amore is onderdeel van een grotere inspanning om bewust toerisme aan te wakkeren en de regio te beschermen. Er wordt ook een kleinschalige tentoonstelling voorzien over de wijngaarden van het gebied en een galerij die kunstenaars uit de 19e en 20e eeuw belicht die geïnspireerd werden door Cinque Terre.