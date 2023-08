Harry Potter-vibes boven een treinstation: hoe bevalt St. Pancras Renaissance Hotel in Londen?

Een goede slaapplek maakt een weekendje weg net dat tikkeltje leuker. Knack Weekend test regelmatig hotels, B&B’s of andere interessante logeeradressen op maximum een drietal uur van Brussel en maakt achteraf de balans op. Deze week: Het St. Pancrass Renaissance Hotel, boven het gelijknamige station in Londen.

Waar: In Londen, boven het St. Pancras treinstation Type: Historisch vijfsterrenhotel in neogotische stijl Ideaal voor… Een weekendje Londen waarbij je niet moet rondzeulen met bagage, maar meteen bij aankomst begint te genieten. Prijs: vanaf 324 euro Website: marriott.com

Waarom zou je erheen gaan?

Omdat het een indrukwekkend gebouw is, op een perfecte locatie, in het centrum van Londen, in een buurt die de laatste jaren spectaculair veranderd is. Het viert dit jaar bovendien zijn 150e verjaardag.

Eerste indruk

Als je ooit al met de Eurostar naar Londen reisde, was je vast onder de indruk van de baksteenrode neogotische façade van het station én het hotel. De rest van het gebouw stelt evenmin teleur. Ik wandel van het perron door de stijlvolle Booking Office-bar naar een lounge vol licht en eenmaal de sleutel in hand, neem ik de majestueuze Grand Staircase naar mijn Chambers suite-kamer. Historische details, hoge plafonds, stijlvolle kleuren, en als kers op de taart een badeendje in de marmeren badkamer. Hier voel je je meteen verwend.

Geschiedenis

Toen de Midland Railway in 1865 een nieuw station bouwde, hielden ze een wedstrijd voor een bijhorend hotel. Architect George Gilbert Scott liet zich inspireren door het parlement in Westminster en ontwierp een gebouw waarvan hij zelf vond dat het ‘te mooi was voor wat het moest dienen’. Toen het in 1873 opende als The Midland Grand, was het een van de meest extravagante gebouwen van de stad. Het had twee liften en toiletten die je kon doorspoelen waardoor het al snel uitgroeide tot een populair hotels. Maar zo’n gebouw moderniseren bleek ingewikkeld en duur. In 1935 ging het hotel dicht om die reden dicht. Na veel decennia als kantoorgebouw dreigde het in de jaren 60 afgebroken te worden. Een succesvolle protestcampagne zorgde dat het een beschermd gebouw werd, maar het duurde tot 2004 en de komst van de Eurostar-treinen naar het St. Pancras station voor de restauratie begon.

De publieke ruimtes en kamers werden meticuleus gerestaureerd. Waar vroeger zwarte taxi’s de gasten oppikten, kwam een lounge met glazen dak, de oude stoomkamers werden een spa mét zwembad, er werd een nieuwe vleugel vol nieuwe kamers gebouwd en een deel van de bovenste verdiepingen werd verbouwd tot appartementen. Het hotel, nu onder de Marriott-vlag, heropende in 2011. Het werd niet alleen populair bij bezoekers aan de stad, maar ook bij fotografen die hier vaak fotoshoots doen. De Wannabee-clip van the Spice Girls werd hier gefilmd, en het figureerde ook in Batman Begins van Christopher Nolan, een Bond-film en een of twee Harry Potter-films. 2023 is een speciaal jaar, want 150 jaar geleden opende dit hotel zijn deuren voor de eerste keer.

Interieur

Allebehalve minimalistisch. De openbare ruimtes, gangen en traphallen zijn een – weliswaar aangename – aanslag op je zintuigen. Denk: kleurrijke stencils en muurschilderingen, geometrische tegelvloeren, wat welgemikt bladgoud, en een heel leger in steen uitgehouwen wivens, twee-benige draken uit het logo van de oorspronkelijke treinmaatschappij.

Kamers

De 38 Chambers suites zijn luxueus en glamoureus, en stuk voor stuk uniek, met hoge plafonds, stijlvolle meubels en grote ramen. Je hebt het gevoel dat je in een Victoriaans kasteel logeert. In het nieuwe gedeelte zitten 207 moderne hotelkamers waar je minder voelt dat je in een historisch gebouw slaapt.

Eten en drinken

De voormalige tickethall is nu de Booking Office 1869 bar, waar je ook kunt ontbijten, lunchen en dineren. In de zomer kan je op het dak van het station terecht in de Roofgarden, voor een drankje of zelfs een pizza. De lounge waar vroeger taxi’s doorreden en vandaag klanten inchecken, is nu The Hansom, waar wordt vergaderd, afternoon tea gedronken en geaperitiefd. In The Midland Grand Dining Room serveert chef Patrick Powell een Frans geïnspireerd menu en de Gothic Bar biedt een klassieke cocktailkaart in een spectaculair interieur.

Diensten

Het hotel biedt een spa met een uitstekende reputatie die vermoeide reizigers weer oppept, sportfreaks kunnen terecht in een fitnessruimte en iedereen anders moet zeker het zwembad proberen. Baantjes trekken in een station is een bizar maar ronduit heerlijk idee. Wie een Chambers-suite boekt, krijgt ook Chambers service, met onder andere transfers, een VIP-Eurostar-behandeling en toegang tot de Chambers Club, waar je kunt ontbijten en aperitieven. Op zaterdag zijn er gegidste historische rondleidingen, waarvoor je je best inschrijft.

In de omgeving

Kings Cross is de laatste jaren spectaculair veranderd. Meer dan 20 historische gebouwen werden gerestaureerd, nieuwe projecten worden gebouwd, en er kwamen leuke winkels, hippe restaurants en veel terrassen. Toen ik er logeerde, werden op het terras aan het kanaal Wimbledon-matchen en klassieke films geprojecteerd. Dankzij de metro-stations en buslijnen die hier passeren geraak je van hier zo ongeveer in heel Londen met het openbaar vervoer.