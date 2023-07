Hoteltest: hoe bevalt een nachtje in het gehypete The Hoxton in Brussel?

Een goede slaapplek maakt een weekendje weg net dat tikkeltje leuker. Knack Weekend test regelmatig hotels, B&B’s of andere interessante logeeradressen op maximum een drietal uur van Brussel en maakt achteraf de balans op. Deze week: het nieuwe The Hoxton-hotel in de hoofdstad.

Waar Victoria Régina-plein 1, Brussel

Victoria Régina-plein 1, Brussel Type Trendy stadshotel, restaurant en rooftop met een Zuid-Amerikaanse sfeer

Trendy stadshotel, restaurant en rooftop met een Zuid-Amerikaanse sfeer Ideaal voor… duo’s op zoek naar een late avond in een van de hipste plekken van de hoofdstad.

duo’s op zoek naar een late avond in een van de hipste plekken van de hoofdstad. Prijs Vanaf 160,65 euro (Hot Summer Rate) per nacht in een gezellige tweepersoonskamer, exclusief ontbijt.

Vanaf 160,65 euro (Hot Summer Rate) per nacht in een gezellige tweepersoonskamer, exclusief ontbijt. Website thehoxton.com

Waarom zou je hier willen logeren?

Je haalt het beste uit deze nieuwe hotspot in het Brusselse nachtleven door eerst aan tafel te schuiven in La Cantina Valentina, het Peruviaans geïnspireerde restaurant dat bij het hotel wordt. Ook het cocktails en het uitzicht vanop de rooftopbar op de 22ste verdieping lonen de moeite.

De eerste indruk

Het is moeilijk om je niet piepklein te voelen aan de voet van deze imposante, Brutalistische toren, opgetrokken uit glas en beton. De ruwe buitenkant staat in schril contrast met het warme intereiur, dat ons meeneemt op een reis door tijd en ruimte. De tropische planten geven een instant vakantiegevoel. Hoewel het hotel op een steenworp van de Nieuwstraat ligt, lijkt Brussel ver weg zodra je binnen zit. De plek straalt ook een bijzondere energie uit en het gonst er van de nieuwsgierige jonge bezoekers.

De geschiedenis

Het gebouw dateert van 1978 en staat nu bekend als de Victoria Tower, waar IBM lange tijd z’n Europese hoofdkwartier vestigde. Destijds was het een koud, betonnen gebouw dat uitkeek op de aangrenzende botanische tuinen. Nu is de sfeer er heel anders, hoewel het brutalistische karakter bewaard gebleven is. De Victoria Tower doet nu dienst als kantoor, hotel, bar, restaurant en binnenkort ook coworkingspace.

Het interieur

De inrichting van het hotel, ontworpen door AIME Studios, is een throwback naar de oorspronkelijke jaren van de toren. Met een vintage jaren ’70 uitstraling, gekenmerkt door oververzadigde kleuren en een eclectische collectie meubilair van vlooienmarkten en antiekwinkels in de regio, geeft de lobby de illusie dat je je plotseling in een Wes Anderson-film bevindt. Er is natuurlijk de receptie, maar ook een café – dat ’s avonds een cocktailbar wordt – waar je kunt gaan zitten om te werken of een drankje te drinken met vrienden. Aan de muur hangen kunstwerken van Brusselse kunstenaars Madeleine Schilling en Claire de Quenetain. Op de verdieping eronder biedt The Hox Gallery een platform voor lokale kunstenaars en ontwerpers, wat bijdraagt aan de uitgesproken kunstzinnige sfeer. Op dit moment is werk te zien van Bieke Buckinx, bekend om haar felgekleurde figuratieve stijl.

De kamers

Die liggen allemaal tussen de 13e en de 21ste verdieping en hebben dus een spectaculair uitzicht over Brussel. Er zijn drie categorieën kamers – Cosy, Roomy en Biggy – en hebben allemaal een retro-uitstraling terwijl ze hier en daar de ruwe betonnen architraven van het oorspronkelijke gebouw laten zien. Het is zo Instagrammable/TikTokable dat het moeilijk is om je camera voor de deur niet tevoorschijn te halen. Een paar favorietjes: de wandkaste n van walnoothout, de tapijten met geometrsiche patronen, het roze sanitair dat mooi contrasteert bij de marineblauwe tegels, de geribbelde lampenkappen en de dikke, pluchen matrassen waar je je heerlijk in kan laten wegzakken. De verduisterende jaloezieën scheiden het bureau op een slimme manier van de slaapkamer en de woonkamer.

Eten en drinken

In slechts enkele weken tijd groeide de rooftop met zijn 360° terras uit tot een van de meest trendy plekken van Brussel. Zowel de inrichting als de keuken zijn Mexicaans geïnspireerd, met onder meer taco’s, aguachile of pollo à la lancha op het menu. De bijbehorende cocktails zijn veelal op basis van tequila en mezcal. Op donderdag, vrijdag en zaterdag is er een DJ.

Op de begane grond is er La Cantina Valentina, waar chef Adam Rawson een menu met Peruviaanse specialiteiten serveert. Bijna alles op de kaart is om te delen, in tapasstijl. Hoogtepunten zijn de vis, deels ceviche en deels gegrild of gebakken. Ook de zacht gebakken aubergines en de oesters in de pittige saus zijn het proeven waard. ’s Ochtens kan je hier genieten van een à la cart ontbijt met een Zuid-Amerikaans tintje: quinoapannenkoek, açai bowl, toast avocado met Peruaanse koffie of een vers sapje.

De extraatjes

Bij de receptie kan je elektrische fietsen lenen. Er is wel geen gym of zwembad.

In de omgeving

Dit hotel ligt naast de Botanique, het is dus de ideale uitvalsbasis om na een concert uit te blazen. Ook de Dansaertstraat, waar je veel Belgische mode vindt, ligt om amper een kwartiertje stappen. Ook het KVS, de Nieuwstraat en Kaaitheater liggen vlakbij.

PLUSPUNTEN

hique en trendy ambiance

De rooftopbar met overheerlijke cocktails

Innovatieve keuken

De duurzame keuze voor een à la carte ontbijt, in plaats van een buffet

DIT KON BETER