Hoteltest: een thuis weg van huis bij Edgar Suites in Lille

Een goede slaapplek maakt een weekendje weg net dat tikkeltje leuker. Knack Weekend test regelmatig hotels, B&B’s of andere interessante logeeradressen op maximum een drietal uur van Brussel en maakt achteraf de balans op. Deze week: Edgar Suites in Lille.

Waar? Vlak tegenover het treinstation Lille-Flandres, en dus pal in het stadscentrum.

Type: Een gloednieuw aparthotel dat de voordelen van een hotel wil combineren met het comfort van een eigen woonruimte.

Ideaal voor: Mensen die met kinderen of vrienden reizen, liefhebbers van privacy en citytrippers die graag midden in de actie zitten.

Prijs: vanaf 200 euro per nacht.

Website: edgarsuites.com

Waarom zou je er heen gaan? Lille ligt vlak over de Belgisch-Franse grens en is tegelijk herkenbaar en toch net een tikkeltje anders. Je kan er de charme opsnuiven van Vieux-Lille, historische én moderne architectuur van grote namen ontdekken, in het grootste winkelaanbod van Noord-Frankrijk duiken en kunst bewonderen in vermaarde instellingen als het Palais des Beaux-Arts.

Geschiedenis

Edgar Suites werd in 2016 opgericht door drie Franse ondernemers met een passie voor het hotelwezen en stadsvernieuwing. Het concept wil zich van andere aparthotels onderscheiden door in te zetten op maatwerk en residenties die karakter uitstralen, weg van de gangbare standaardisering in de sector. De groep biedt naast de vestiging in Lille appartementen in en rond Parijs en Bordeaux aan en zal volgend jaar ook in Cannes debuteren. De betrokken locaties zijn telkens verlaten kantoorgebouwen of verouderde hotels, die met behulp van wisselende architectenstudio’s en lokale interieurbedrijven grondig gerenoveerd worden. In Lille is dat niet anders: buiten draagt de art deco gevel nog steeds de naam van het eensterrenhotel dat hier in het verleden huisde, binnen werden de kamers – vroeger een veertigtal – onherkenbaar verbouwd tot tien moderne appartementen.

Edgar Suites in Lille. © Yohan Fontaine

Eerste indruk

Een smalle toegang met een weinig opvallend logo en een “love shop” onderaan het historische, in rode baksteen opgetrokken pand temperen de verwachtingen, maar ons ruime appartement op de zesde verdieping stelt meteen gerust: de knusse inrichting en uitstekende isolatie creëren een uitnodigende oase van rust, terwijl de goed geëquipeerde keuken en op voorhand verschafte toegangscodes tot het pand en het appartement maximale zelfstandigheid garanderen.

Edgar Suites in Lille. © Yohan Fontaine

Kamers

Het pand biedt verspreid over zes verdiepingen tien “urban suites” aan: lichtrijke appartementen die gemiddeld zestig vierkante meter omvatten en uitgerust zijn met twee of drie slaapkamers. De inrichting werd verzorgd door het Parijse architectuur- en designbureau LA.M Studio en combineert nagelnieuw maatwerk met kleurrijke tweedehandsvondsten die voor een warme seventiessfeer zorgen. Ook kunst is nooit veraf: de slaapkamers kijken uit op een binnenplaats met een metershoge muurschildering van de Franse straatkunstenaar Claude Blo Ricci, en de vertrekken worden opgefleurd door lithografieën en zwart-witfoto’s die net genoeg persoonlijkheid uitstralen, alsof een vaste bewoner ze selecteerde.

Muurschildering van Claude Blo Ricci. © Yohan Fontaine

Comfortgewijs laat ons appartement weinig te wensen over. Zo zijn de slaapkamers niet al te groot, maar liggen de vijfsterrenbedden met dito bedlinnen heerlijk, terwijl de ruime kledingkasten en met Rituals-producten gestoffeerde douches – een voor elke slaapkamer – moeilijke compromissen en ochtendfiles vermijden. Geen zin om buiten te komen? Voor de flat-screen tv zit je zo op Netflix, en ook koken en tafelen doe je hier haast alsof je thuis bent. Een inductiefornuis, ruime koelkast, koffiezetapparaat, vaatwasser, een ruim assortiment potten en pannen, voldoende eetgerei: van behelpen is geen sprake.

© Yohan Fontaine

Diensten

Edgar Suites mikt op reizigers die van privacy en zelfstandigheid houden, wat betekent dat er ter plaatse geen vaste receptie is. Je kan hier dan ook in- en uitchecken zonder ook maar een keer met een medewerker te spreken. Zoals in een klassiek hotel ben je echter niet aan je lot overgelaten. Wie dat wenst, wordt bij aankomst opgewacht door de conciërge en met zijn bagage geholpen, terwijl een centrale dienst in Parijs 24u per dag ter beschikking staat per telefoon, whatsapp en mail om je bijvoorbeeld te helpen bij het reserveren van een taxi of een restaurant. Dezelfde medewerkers kunnen je eveneens eet-, winkel- en cultuurtips bezorgen, al zet ook een QR-code in het appartement je meteen op weg. Wasmachines met alle nodige producten en een opbergruimte voor bagage staan ter beschikking.

© Yohan Fontaine

In de omgeving

Zowat alle bezienswaardigheden van de stad liggen op loopafstand, net als de voornaamste winkelstraten en het shoppingcentrum Euralille. De stationsbuurt is ook goed voorzien van restaurants, supermarkten en bakkers – aan jou dus om te beslissen of je buitenshuis eten of zelf kookt.