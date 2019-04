Westtoer, De Lijn en de NMBS hebben de nieuwe vakantieformule Happy Trip voorgesteld waarmee je voordelig een verblijf in een hotel kan combineren met een ticket voor het openbaar vervoer.

Westtoer, De Lijn en de NMBS hebben in Brugge de nieuwe vakantieformule Happy Trip voorgesteld. Mensen die een hotelverblijf reserveren, kunnen dankzij de formule meteen ook een voordelig ticket voor het openbaar vervoer boeken. Honderd West-Vlaamse hotels en B&B's doen mee aan het project.

Met Happy Trip willen Westtoer, De Lijn en de NMBS inspelen op de vraag naar meer duurzame vakanties. De vakantiegangers kunnen terecht in de badplaatsen aan de kust, maar ook in steden zoals Brugge, Kortrijk, Roeselare, Ieper, Veurne, Poperinge en Diksmuide. Na de boeking van het hotel krijgen de toeristen een gepersonaliseerde code. Met die code kost een treinrit heen-en-terug vanuit elk Belgisch station slechts 9,80 euro per persoon. Een ticket voor bus of tram kost dan slechts 1,60 euro.

Milieuvriendelijke vakantie

'De hedendaagse toerist is zich meer bewust van de ecologische voetafdruk. Happy Trip is een milieuvriendelijke reisformule naar de zee en de West-Vlaamse steden waar je ook zonder auto een heerlijke vakantie kan doorbrengen', aldus gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu. De voorzitter van Westtoer wijst er ook op dat vakanties in eigen land op alle vlakken beter zijn voor het milieu. 'De CO2-impact van een vliegreis naar Barcelona is 80 keer groter dan die van een weekendje naar zee met de trein.'