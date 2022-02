De hotels die kans maken op de nieuwe hotelprijs 'New Hotel Awards' zijn bekendgemaakt. Hotels die in de coronajaren 2020 of 2021 de deuren openden, worden daarmee in het zonnetje gezet.

Speciaal voor hotels die het aandurfden in de moeilijke jaren 2020 of 2021 met iets nieuws te komen, lanceert Marketing- en Communicatiebureau Typhoon Hospitality de New Hotel Awards om deze nieuwkomers in het zonnetje te zetten.

Prijzen zijn er in zes categorieën en per categorie maken vier hotels kans op de prijs.

Best New Hotel Bar: Moxy in Brussel, Yalo Urban Boutique Hotel in Gent, Hotel Indigo Brussel en Van der Valk in Gent

Best New Sustainable Hotel: Hotel Nhow Brussel Bloom, Radisson Grand Place Collection in Brussel, Mercure Antwerp City Centre, Prizeotel Antwerpen

Best New Hotel Restaurant: Nonam Gent, Kasteel van Ordingen in Sint-Truiden, Juliana Hotel Brussels, Mercure Han-sur-Lesse

Best Price Guarantee: B&B Hotel Gent, Residence Inn by Marriott Brussels Airport, Mercure Antwerp City Centre, Double Tree by Hilton Brussels City Centre

Best New Hotel Design: Hotel Indigo in Brussel, Radisson Grand Place Collection in Brussel, Yalo Urban Boutique Hotel in Gent, The Scott Hotel in Brussel

Best New Hotel Concept: Pairi Daiza Land of the Cold, Juliana Hotel Brussels, Yalo Urban Boutique Hotel in Gent, De Zes Bochten Knokke-Heist

Jijzelf kan ook meestemmen voor de publieksprijs. De zevenkoppige jury buigt zich de komende weken over alle kanshebbers en maakt op 14 maart in Antwerpen de winnaars bekend.

