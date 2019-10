In beeld: de jaren zestig herleven in het TWA Hotel op JFK Airport in New York

Op Het John F. Kennedy Airport in New York is het TWA Hotel geopend in het vroegere TWA Flight Centre, in 1962 ontworpen door de bekende Finse-Amerikaanse architect Eero Saarinen. Je wandelt er zo terug naar de jaren zestig toen vliegen nog bijzonder en glamoureus was.

In de jaren zestig toen vliegen nog kleinschalig en bijzonder was en passagiers met egards behandeld werde, kreeg de Fins-Amerikaanse architect Eero Saarinen, ook bekend van St. Louis Gateway Arch, de opdracht tot de bouw van een Flight Centre voor TWA (Trans World Airlines). Het gebouw dat hij ontwierp was niet in de eerste plaats functioneel, maar met zijn golvende lijnen en rondingen eerder een kunstwerk op zich. Saarinen maakte zelf de opening van het TWA Flight Centre niet meer mee want hij overleed in 1961, een jaar voordat het geopend werd.

Het Flight Centre paste perfect bij de jaren zestig toen er nog veel minder en kleinere vliegtuigen vertrokken. De lounge bood bijvoorbeeld plaats aan zo'n honderd passagiers, toen de inhoud van één vliegtuig.

Het Centre kon al snel de groei van de luchtvaart niet bijbenen en onderging in de loop van de tijd de nodige veranderingen totdat in 2001 het doek definitief viel. Het werd behoed voor de sloop doordat het opgenomen werd als Historic Place in het National Register.

Terug naar de glamoureuze jaren zestig

Nu, achttien jaar later, begint het Flight Centre aan een nieuw leven: als TWA Hotel, het enige hotel op JFK vliegveld. Je wandelt er zo de jaren zestig binnen, maar dan wel met hedendaagse voorzieningen zoals WiFi. De vroegere terminal is nu de lobby van het hotel, de voormalige bagageruimte is nu een ballroom en waar de passagiers moesten inchecken voor hun vlucht, checken ze nu in voor hun hotelkamers.

De 521 kamers liggen verspreid over twee vleugels die je bereikt via een tunnel. Door de grote ramen kijken de hotelgasten uit op Connie, een vliegtuig uit 1958 dat is omgebouwd tot cocktail lounge. Connie is maar een van de vele faciliteiten in het hotel. Verder is er een zwembad, het grootste fitnesscentrum op een vliegveld, een bibliotheek, boeken- en andere winkeltjes, Paris Cafe, The Sunken Lounge, The Pool Bar, Food Hall, Intelligentsia Coffee en het TWA Museum waar je onder andere de uniformen van TWA kan zien.

Je hoeft niet meteen een hele nacht in het hotel te verblijven. Als je even op je vlucht moet wachten, kan je voor een paar uurtjes terecht in het hotel. Je kan je opfrissen, gaan fitnessen, een duik in het zwembad nemen, een hapje eten of even gaan slapen.







