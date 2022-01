Op zoek naar een bijzondere B&B of een superdeluxe hotel? Knack Weekend pakte een tandenborstel in en probeerde - als een prinses op de erwt - deze zeven slaapplekken in België uit. Lees ons uitgeslapen oordeel.

Mud Residence - Oud-Heverlee

© Piet-Albert Goethals

Een prachtig interieur in aardse kleuren, bib met kunst- en designboeken, hottub, sauna en de nabijheid van het bos... Dit adres zou perfect passen in de chique heuvels rond LA. Gelukkig voor ons ligt het gastenverblijf met terras gewoon in Oud-Heverlee.

Wonder - Heusden

© Wonder

Eind negentiende eeuw liet een verliefde Belg dit huis bouwen voor zijn Duitse minnares. Het gebouw van de B&B ademt oude grandeur, de inrichting is helemaal nu. Dé twee grote troeven: de keuken van chef Maël en de tuin. Boek dus zeker de suite met tuinzicht.

Alix - Table & Jardin d'amis - Gent

© Buro Bonito

In deze groene oase in hartje Gent geniet je van de rust, het lekkere eten en een zalig zacht bed. Alle kamers kijken uit op de tuin. De luxekamer beschikt over een terras, de suite heeft een ligbad. Je kunt hier trouwens niet alleen uitstekend slapen, maar ook voortreffelijk eten.

August - Antwerpen

© August

Het augustinessenklooster in het Groen Kwartier werd verbouwd tot een indrukwekkend hotel met 44 kamers en suites, ontworpen door de Belgische architect Vincent Van Duysen. De hotelkeuken wordt bestierd door Nick Bril en ook de spa is een echte aanrader.

1898 The Post - Gent

© 1898 The Post

Het voormalige postgebouw telt 38 kamers en suites en ademt retro grandeur. We appreciëren de kleine extra's: badproducten van Le Labo, een minibar met de allures van de betere cocktailbar... Wie niet zelf wil stirren neemt de lift naar bar The Cobbler.

La Butte aux Bois - Lanaken

© La Butte aux Bois

Het hotel met 59 kamers staat bekend om de onberispelijke spa, maar ook in het ligbad in je kamer is het genieten, meer bepaald van het uitzicht op de natuur en producten uit het La Forêt-gamma. Er is ook keuze uit twee restaurants: La Source (twee Michelinsterren) en Le Bistrot.

Pillows Grand Hotel Place Rouppe - Brussel

© Pillows Grand Hotel Place Rouppe

Het hotel, met 43 kamers in een mooi gerenoveerd, neoklassiek gebouw, wil gasten een thuisgevoel geven in een luxueuze setting. En dat klopt. Behalve dan die goed uitgeruste fitness en het prima restaurant - die missen we thuis nog.

