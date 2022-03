Dit zijn de winnaars van de New Hotel Awards

2020 en 2021 waren geen gemakkelijke jaren voor de hotelsector. Om waardering te tonen voor ondernemers die het in die twee jaren toch aandurfden om een nieuw hotel te openen, werden de New Hotel Awards in het leven geroepen. Er zijn prijzen te winnen in zes categorieën. Een deskundige en onafhankelijke jury bezocht de genomineerde hotels om te bepalen welke hotels de prijzen het meest verdienden. Daarnaast werd er een publieksprijs uitgereikt waarvoor het publiek kon stemmen.

Deze hotels mochten een award in ontvangst nemen:

Best New Hotel Concept: The Land of the Cold van Pairi Daiza

Best New Hotel Restaurant: Mercure Han-Sur-Lesse

Best New Hotel Design: Yalo Urban Boutique Gent

Best New Hotel Bar: Yalo Urban Boutique Gent

Best New Sustainable Hotel: Radisson Collection Hotel, Grand Place Brussel

Best Price Guarantee: B&B Hotel Gent

Publieksprijs: Prizeotel Antwerp-City







New Hotel Awards © New Hotel Awards The Land of the Cold van Pairi Daiza







New Hotel Awards © New Hotel Awards Radisson Collection Hotel, Grand Place Brussel