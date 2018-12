Deze zeven hotelkamers speelden de hoofdrol in een beroemde film

Overnachten in een hotelkamer is toch altijd net een beetje anders dan thuis. Het is dan ook niet vreemd dat de nodige films zich juist daar afspelen. Expedia maakte een plattegrond van zeven hotelkamers die de hoofdrol speelden in films als The Shining, Lost in Translation en Pretty Woman.