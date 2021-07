Wie nog onderdak zoekt voor deze zomer of gewoon inspiratie wil opdoen voor z'n eigen slaapkamer: wij bundelden bijzondere aibnb's waar je slaapt in stijl.

Design en comfort in Tsjechië

Dit appartement ligt in het hartje van Praag. In dit oude deel van de stad word je omringd door authentieke kruidenierszaken, restaurants en musea op wandelafstand. Om de hoek tref je het bekende Wenceslausplein. Met een lengte van 750 meter is dit een van de grootste pleinen van Europa. Het verblijf heeft twee slaapkamers en is uitgerust met een bubbelbad. De kunstwerken en de gouden toets geven de strakke stijl van het appartement een eigen persoonlijkheid.

Prijzen voor deze airbnb liggen rond de €98 per nacht.

Sophisticated Apartment in the Heart of Prague © Magnus / Airbnb

Wining and dining in Griekenland

Indien je graag wilt ontsnappen aan de drukte van de dagelijkse sleur, is Voulgaro the place to be op het eiland Kreta. Dit minimalistische huisje ligt tussen de olijfbomen en ver weg van de drukke stad. In de buurt rondom het verblijf vind je tal van bekende stranden en kloven. Ook de vele wijnhuizen en gastronomische festivals doen het lockdownleven even vergeten. Het huisje is ideaal voor twee personen en heeft een eigen balkon met zicht op zee in het midden van de natuur.

Prijzen voor deze airbnb liggen rond de €150 per nacht.

Minimalistisch heiligdom met uitzicht op de vallei en de zee © Sofia And Antonis / Airbnb

Sprookjesachtige taferelen in Frankrijk

Het dorpje Goult staat bij de locals ook wel bekend als het 'verborgen dorp'. Deze buurt tussen Marseille en Montpellier is beroemd om de gezellige atmosfeer en leuke restaurants. Vooral Café de la Poste is een enorme trekpleister voor toeristen. In het verblijf heerst een feeërieke sfeer met bomen, planten en een zwembad in het huis. De antieke meubels en decoratiestukken maken deel uit van het Franse, charmante interieur.

Prijzen voor deze airbnb liggen rond de €220 per nacht.

Charming Rock 17th Village House Pool © Xavier / Airbnb

Ontsnappen aan de drukte in Spanje

Deze oase van rust tref je aan in het zonnige Marbella. Deze Airbnb ligt in het centrum van de stad tussen Puerto Banùs en het historisch stadscentrum. Op minder dan vijf minuten rijden sta je in La Canada, het grootste winkelcentrum van Andalusië, met heel wat winkels, restaurants en bioscoopzalen. Dit verblijf is ideaal voor twee personen met een slaapkamer en een eigen tuintje waar je tot rust kan komen tussen het groen.

Prijzen voor deze airbnb liggen rond de €175 per nacht.

Apt Las Lomas Marbella Club Golden Mile © Jesus / Airbnb

Paradijselijke sferen in Italië

Dit complex is gelegen in Trullo, in Apulia. Je verblijft er vlakbij de zee tussen de olijfgaarden en boerderijen. Het pittoreske gebouw dateert uit begin 18de eeuw, maar werd gestyled en ingericht naar het comfort van de 21ste eeuw. Je logeert in een kamer per twee en geniet er van een unieke zonsondergang in deze pittoreske Airbnb.

Prijzen voor deze airbnb liggen rond de €98 per nacht.

Private Trullo Suite Martodda © Leonardo / Airbnb

