De staat New York wil dat alle plastic flesjes en potjes met toiletartikelen uit hotelkamers verdwijnen. Dat zou een besparing van 27 miljoen plastic wegwerpflesjes per jaar betekenen.

De meeste hotelgasten vinden het leuk: kleine flesjes met toiletartikelen zoals shampoo, bodylotion en douchegel op hun kamer, maar ze zorgen ook voor een enorme berg plastic afval. De staat New York alleen al zorgt produceert daardoor 27 miljoen kleine flesjes en potjes per jaar die bij het afval belanden. Plastic afkomstig van deze flesjes werd gevonden in de magen van walvissen voor de kust van Indonesië. Een wetsvoorstel van de democratische senator voor Long Island Todd Kaminsky moet daar verandering in brengen.

Het wetsvoorstel houdt in dat de plastic wegwerpflesjes worden vervangen door hervulbare dispensers aan de muur of door toiletspulletjes verpakt in recycleerbaar materiaal. Kaminsky: 'Kleine alledaagse handelingen, zoals het verbannen van plastic flesjes, hebben een positieve invloed op onze leefomgeving.'

Todd Kaminsky © Getty Images

Uit hotels met meer dan vijftig kamers zouden de plastic potjes tegen eind 2021 verdwenen moeten zijn. Kleinere hotels, B&B's en vakantiewoningen krijgen iets langer de tijd: tot eind 2023. Het voorstel van Kaminsky, die tevens voorzitter van de Environmental Conservation Committee is, wordt gesteund door de Hotel Association of New York en de Hospitality Tourism Association.

Eerder dit jaar nam de staat Californie al een soortgelijk initiatief. Tegen 2023 moeten daar alle plastic wegwerpflesjes uit hotels verbannen zijn. Hotelketens zoals Marriott International en IHG (waar onder andere Holiday Inn en Kimpton bijhoren) zijn nog ambitieuzer. Zij weren dit soort wegwerpplastic al vanaf eind 2021.