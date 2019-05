Bezoekers van Pairi Daiza zullen er binnenkort ook kunnen overnachten.

De dierentuin heeft de eerste afgewerkte verblijven van zijn 'Pairi Daiza Resort' voorgesteld. In totaal gaat het om zowat vijftig logementen -hotelkamers en lodges- waar tot 250 mensen de nacht kunnen doorbrengen in het hart van het park. Het Pairi Daiza Resort opent zijn deuren voor de eerste overnachtingen op 22 juni. Reservaties zijn nu al mogelijk.

Pairi Daiza opende 25 jaar geleden de deuren, toen nog onder de naam Paradisio. De eerste bezoekers ontdekten op de verlaten site van het Domein van Cambron voornamelijk een ornithologische tuin. Vandaag telt het park 7.000 dieren van 700 verschillende soorten in 7 'werelden' die zich over 60 hectare uitstrekken. Zowel in 2018 als in 2019 werd Pairi Daiza uitgeroepen tot 'Beste Dierentuin van Europa'.

Het nieuwe aanbod overnachtingen start vanaf 359 euro voor twee personen voor een nacht in het hotel en twee dagen in het park, parking en maaltijden inbegrepen.

