De hotels in Vlaanderen worden zwaar getroffen door de verspreiding van het coronavirus. Er zijn veel annulaties en er komen geen nieuwe reservaties binnen. Dat zegt Horeca Vlaanderen.

Concrete cijfers zijn er nog niet, maar vast staat dat waar aanvankelijk eerder internationaal gerichte hotels met veel zakenmensen met annulaties te maken kregen, die trend zich nu doorzet naar de algemene hotelsector.

Horeca Vlaanderen stelt heel wat bezorgde telefoons te krijgen van haar ondernemers, maar benadrukt dat de situatie week op week gemonitord wordt. De organisatie legt de bezorgdheden van de ondernemers op tafel bij de betrokken overheden.

Horeca Vlaanderen herinnert eraan dat ondernemers een beroep kunnen doen op maatregelen zoals het aanvragen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, en het spreiden in de tijd of het uitstellen van btw-aflossing, bedrijfsvoorheffing, personenbelasting of vennootschapsbelasting.

