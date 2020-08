Wie graag een nachtje onder de sterren had geslapen in Los Angeles krijgt het nog moeilijker: het beroemde hotel Chateau Marmont wordt nu nog exclusiever.

Chateau Marmont is al langer de hotspot voor Hollywoodsterren en staat onder meer gekend om de exclusieve feestjes van de jetset op het buitenterras van het gelijknamige restaurant. Gasten kunnen er rekenen op de grootste discretie. Het luxehotel staat nu op het punt nog exclusiever te worden. Eigenaar van het hotel, André Balazs, deelde zijn plannen om het enkel toegankelijk te maken voor leden met de Wall Street Journal.

Balazs vertelde dat hij er al langer aan dacht om het hotel naar een Members-only Club om te turnen, maar de pandemie heeft dat proces nog versneld. Hij zag een terugval in de hotelboekingen en de nieuwe veiligheidsprotocollen bemoeilijkten de exploitatie. 'Als je je gasten kent, kan je met hen praten, je weet waar ze geweest zijn', verklaart hij aan de krant.

Aandelen en lidgeld

Gasten zullen aandelen moeten kopen van Chateau Marmont en lidgeld betalen om de onderhouds- en beheerkosten te dekken. Ze zullen kunnen gebruik maken van een privé-eetruimte en een persoonlijke butler. Ze kunnen er ook hun spullen achterlaten en langere verblijven boeken. Leden kunnen hun aandelen ook weer verkopen aan het management of een ander clublid, zoals bij elke andere investering in onroerend goed.

Balazs hoopt deze ommekeer rond te hebben tegen eind 2020. De overgang naar het clubsysteem zal niet echt drastische veranderingen met zich meebrengen aangezien 70 procent van het huidige hotelgasten nu al terugkerende bezoekers zijn. Als het nieuwe model werkt, overweegt Balazs het door te trekken naar zijn andere zaken, Chiltern Firehouse in Londen en Mercer in Manhattan.

© iStock

