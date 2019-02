Hoe kies je de juiste kampeerplek?

Het eerste wat je moet doen is weten wat je wilt. Tegenwoordig zijn er bijna evenveel soorten campings als er vakantiemogelijkheden zijn. Sommigen zetten in op rust en natuur, terwijl anderen streven naar luxe of zelfs een zekere overdaad door een heus waterparadijs aan te bieden.

In Frankrijk alleen al zijn er meer dan één miljoen kampeerplekken verspreid over meer dan 10.000 campings. Het aanbod is dus zeer gevarieerd en biedt een breed scala aan prijzen, comfort of hygiëne. In het licht van deze overvloed is het dus belangrijk zorgvuldig te bepalen wat je zoekt. Je denkt dus best goed na over de plaats (zee, bergen, rivier) en het type camping (rustig, met weinig of geen infrastructuur (mobil home, zwembad, restaurant, winkel, animatie en kinderclub, diensten, enz.).

Campinggidsen

Voor wie door te bomen het bos niet meer ziet, bestaan er twee gidsen die gespecialiseerd zijn in de beste campings in Frankrijk. Die van de Michelin en de Routard. Beide bieden een verscheidenheid aan keuzes en geven zeer goede tips. Het enige nadeel is dat de campings die in deze gidsen worden aangeboden vaker volgeboekt zijn.

Een andere optie is internet. Bijvoorbeeld op Campingfrance.com, toocamp.com, tripadvisor of Zoover.be. Aarzel niet om naar de commentaren te kijken, ook al zijn ze niet altijd blindelings te vertrouwen. Als iedereen het erover eens is dat er een sanitair probleem is, is er waarschijnlijk een klein netheidsprobleem. De sociale netwerken hebben ook in grote mate bijgedragen aan de verbetering van de hygiëne op de campings, iets dat dodelijk kan blijken voor de online reputatie.

Vergeet niet om ook Google Maps te checken. Dit is zeer instructief omdat je zelf kan zien of de camping effectief aan een meer of vlakbij de zee ligt.

Het belang van de campingplek

Als je geen specifieke kampeerplaats hebt geboekt - veel campings gebruiken het principe van van first come, first served - krijg je er een toegewezen bij aankomst. Neem de tijd om de plattegrond van de camping te bekijken vooraleer je je tent opzet, zodat je een duidelijk zicht hebt op de hele buurt, de directe omgeving en je buren. Eens je tent is opgezet, zal je waarschijnlijk niet zoveel zin meer hebben om hem te verplaatsen.

Wees op je hoede voor locaties die te dicht bij de toiletten liggen (het is de garantie dat je elk uur van de dag en nacht wordt gestoord), naast de bar of de faciliteiten of langs een druk pad. Kijk ook, afhankelijk van je behoeften, waar het water en de elektriciteit zich bevinden.

Als je niet te dicht bij de duren gepropt wilt zitten, moet de plek ook niet te klein zijn. Schaduw is net zo belangrijk als je niet wil verbranden zodra de eerste zonnestralen door de wolken piepen. Als je de tent wilt afkoelen kan je de opening naar de wind richten (het omgekeerde werkt ook als het kouder wordt). Maar, zorg er vooral dat de grond niet te steil is. Niemand wil uit zijn matras rollen of met een rood hoofd wakker worden.

Tot slot, wees op je hoede als een locatie te mooi lijkt om waar te zijn, en niet bezet is. Misschien snurkt je buurman wel zodanig hard dat de tent ervan gaat schudden. Iets afschuwelijks dat je pas ontdekt eens de avond valt.