Historische verbinding tussen de Nederschelde en de Leie in ere hersteld

Maandagochtend werd de aarden dam ter hoogte van de Wijdenaardbrug weggegraven en daardoor stroomt het water nu opnieuw tussen de vernieuwde kaaimuren aan de Reep. De komende weken wordt de omgeving nog verder afgewerkt, met als bedoeling een nieuwe ontspanningsplek in het Gentse centrum aan te leggen. 'De Reep wordt een zalige plek om te wandelen of te vertoeven, en waar vroeger parking was, kan je nu varen', aldus Watteeuw.

Die ziet in het project geen eindpunt. 'We proberen meer water in de stad te krijgen. Dat is belangrijk voor ontspanning, klimaat en transport. Kijk maar naar Amsterdam.' Het stadsbestuur legt de laatste hand aan een langetermijnplan voor Gent, 'waar enkel de laatste handtekeningen nog gezet moeten worden.'

'Dit is een historisch moment', zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. 'Bijna 60 jaar geleden keerde Gent zich een beetje af van het water: de Nederschelde werd gedempt. Vlaanderen heeft 2,5 miljoen euro geïnvesteerd om het water opnieuw te laten stromen. De hele buurt onderging een gedaanteverwisseling en is nu ongetwijfeld een van de mooiste plekjes geworden in het historische centrum van Gent.'

Een minuutje stromend water om te onthouden, #Gent. 💦 pic.twitter.com/qRLBnLJd0U — Bert Staes (@bertstaes) September 24, 2018

Over de aangekondigde verbinding van de Nederschelde en de Leie wordt in Gent al jaren gesproken, het openleggen zelf begon eind 2016. 'Er waren een hele reeks ingrijpende werkzaamheden noodzakelijk', klinkt het bij de Vlaamse Waterweg. De kaaimuren werden blootgelegd en vervolgens gerenoveerd of vernieuwd.

Ook de riolering was aan vernieuwing toe en aan de Bisdomkaai werd een verlaagde kade gebouwd. Jaren geleden werden al de Wijdenaardbrug, de Nieuwbrug, de Bavobrug en de Scaldissluis gebouwd. 'Tijdens de afgelopen weken startte de aannemer vervolgens met de graafwerken. Maar liefst 13.000 m3 aarde werd er weggegraven en vervolgens afgevoerd.'

Op 3 november wordt de nieuwe waterverbinding officieel geopend. Dan is ook de Scaldissluis, iets verderop, gebruiksklaar.