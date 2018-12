Historische bakens van licht: ontdek de mooiste vuurtorens ter wereld

De Pharos in Alexandrië, gebouwd in de derde eeuw voor Christus en een van de zeven klassieke wereldwonderen, was de eerste vuurtoren. Sindsdien helpen vuurtorens schepen hun weg te vinden op zee. Tegenwoordig is hun functie grotendeels overgenomen door moderne navigatiemiddelen, maar toch blijven ze nog altijd hun nut behouden. Bovendien zijn het imposante bouwwerken die vaak op de mooiste plekjes staan. 35 van de mooiste vuurtorens in de wereld in beeld.

