Het Poolse Podkarpackie: in de schaduw van de imposante Karpaten

Ligging: in de uiterste zuidoostelijke hoek van Polen op de grens met Slowakije en Oekraïne. Betekenis: Podkarpackie betekent letterlijk 'onder de Karpaten' Hoofdstad: Rzeszow

Podkarpackie behoort tot de groenste delen van Polen. De helft van het grondgebied is beschermd natuurgebied. In Podkarpackie beginnen de Karpaten die verder doorlopen in Roemenië. De bergen zijn in Polen minder hoog dan in Roemenië, maar wel oud, uitgestrekt en bijzonder mooi.

Bruine beren voelen zich bijzonder thuis in Podkarpackie. Ongeveer negentig procent van de Poolse bruine beren leeft hier. Ze houden van de fijne weides en prachtige bossen die een derde van de hele regio bedekt. De kans dat je een beer ziet, is niet zo groot omdat het nogal schuwe dieren zijn. Via sociale media houden de autoriteiten iedereen op de hoogte van de plaats waar de beren zich bevinden. Dat is vooral belangrijk in de lente wanneer de beren jongen krijgen.

Beren zijn niet de enige grote dieren die je tegen kan komen in Podkarpackie. In het eeuwenoude Puszcza Karpacka woud komen bizons, lynxen en wilde katten voor en ook imposante vogels als steenarenden kan je er zien. Een groot aantal wildobservatiepunten maken het signaleren van het wild bovendien eenvoudiger. Door het woud loopt een netwerk van honderden kilometers aan wandelroutes. Trek je er liever niet alleen op uit, dan kan je er deelnemen aan een georganiseerde natuurreis of een workshop fotograferen volgen.

Wandelen met geschiedenis

Dat je in Podkarpackie eindeloos door de natuur kan wandelen, spreekt voor zich. Maar in de Subkarpaten zijn ook interessante culturele wandelroutes uitgestippeld. Een daarvan is de Good Soldier Szwejk Trail die het spoor van de soldaat Szwejk, de held uit het boek van de Tsjechische schrijver Jaroslav Hasek, volgt. Dit boek speelt zich af tijdens de Eerste Wereldoorlog in Przemysl en omgeving.

Twee andere aanraders: de Iconenroute door de Oslawavallei en de Pausroute die de levenswandel van de uit Polen afkomstige Paus Johannes Paulus II volgt.

Het Wilde Westen van Polen

De belangrijkste toeristische troef in Podkarpackie is de Bieszczady bergketen. Dit 'Wilde Westen' van Polen is niet alleen een prachtig natuurgebied, maar heeft ook een interessante geschiedenis te vertellen. Gedurende vijf eeuwen leefden hier Boykos (een Oekraïense etnische groep), Polen en Joden door elkaar heen.

De Tweede Wereldoorlog maakt hier abrupt een einde aan. Dorpen werden verwoest en inwoners gedood en daarmee verdween ook de cultuur grotendeels. In de loop van de tijd trok de streek nieuwe inwoners uit andere delen van Polen die Bieszczady nieuw leven inbliezen. Gelukkig zijn er ook nog veel sporen van het verleden overgebleven: houten huisjes, kerkhoven en orthodoxe kerken en kapelletjes.

Je kan dit woeste deel van Polen geheel in stijl verkennen op een huculski paard, een paardenras dat bij deze regio hoort. Er is een groot aantal paardrijroutes en meer dan honderd paardrijcentra. Dat paarden hier zeer belangrijk zijn, blijkt ook uit de traditionele paardenfeesten die met de regelmaat van de klok georganiseerd worden. Ook interessant is om een demonstratie veehoeden en de jaarlijkse paardenmarkt in Lutowiska te bezoeken.

Op de fiets: van een makkelijk ritje tot stevige klim

1800 kilometer aan fietsroutes: de keuze aan fietstochten door Podkarpackie is enorm. En iedereen vindt er een route naar zijn of haar smaak. Doorgewinterde fietsers op zoek naar een flinke klim, trekken naar Bieszczady en de bergketen Gory Slonne.

Minder uitdagende routes die je ook met kinderen kan afleggen, vind je onder andere op de Green Velo langeafstandroute. Deze route is in totaal zo'n tweeduizend kilometer lang. Vierhonderd kilometer daarvan loopt door Podkarpackie. Pauzeer onderweg af en toe eventjes in een van de leuke dorpjes en steden, bij een kasteel of in de natuur.

Een leuke attractie in Podkarpackie, zeker voor kinderen, zijn de go-carts op het spoor. In een door twee fietsers aangedreven karretje word je naar een 140 jaar oude kabelbaan gebracht. Een tochtje in een echte trein kan je ook maken. De Bieszczady Forest Railway is vooral erg geliefd. Het uitzicht onderweg is dan ook fenomenaal. De trein 'Pogórzanin' rijdt door een erg afwisselend landschap, onder meer door een 600 meter lange tunnel.

Route van de Houten Architectuur

Het zuidoosten van Polen is niet alleen interessant om de mooie natuur, maar zeker ook om de architectuur. Wanneer je de regio bezoekt, vallen meteen de vele, oude houten kerkjes op. Iedere kerk is in een andere stijl gebouwd. Sommige zijn katholiek en andere zijn orthodox of Grieks-orthodox.

Alleen al in Podkarpackie liggen 130 kerkjes die aan de 'Route van de Houten Architectuur' liggen. Deze route is in totaal meer dan drieduizend kilometer lang en passeert in totaal 448 gebouwen.

Het is zeker de moeite waard om de kerkjes met vaak prachtige fresco's ook van binnen te bekijken. Zit de deur op slot, klop dan eens aan bij de buren. Wellicht dat zij de sleutel hebben. De mooiste kerkjes staan op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Dat zijn twee kerken in Blizno en Haczow en vier orthodoxe kerken in Chotyniec, Radruz, Smolniki en Turzansk.

Je maakt een reis door de tijd wanneer je deze architectuurroute volgt. Wil je meer weten over historische achtergronden, de bouwstijl en het leven in de dorpen en gehuchten door de eeuwen heen, dan kan je het openluchtmuseum in Sanok bezoeken.

Kastelen en landhuizen

Naast de vele kerken, vallen in Podkarpackie ook de statige landhuizen en paleizen op. Het interieur van het Lubomirskikasteel in Lancut is het best bewaarde in Polen. Het Potockipaleis, evenees in Lancut, is een van de mooiste aristocratische residenties in het land. Twee parels uit de renaissance vind je in Baranowów Sandomierski (Leszczynskipaleis) en in Krasiczyn (Krasickikasteel).

Ook in de hoofdstad Rzeszow liggen twee prachtige kastelen: het Lubomirskikasteel en het Lubomirskizomerpaleis. Het kasteel van Dubiecko heeft nog een extra troef, namelijk een fenomenale keuken. Heerlijke wijnen uit de Karpaten kan je proeven in het hof Dwor Kombornia.

Wil je al deze kastelen bezoeken? Dan kan je de Karpacki Szlak Ogrodów i Domów Historycznych volgen, een route langs de historische tuinen en huizen in de Karpaten.

Meer informatie over Polen lees je op Polen Travel