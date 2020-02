Wie avontuur zegt, denkt jungles, verre reizen, extreme sporten en exotische beesten. Maar avontuur lonkt óók gewoon om je hoek. Wij tippen vijf alternatieven voor een weekendje Efteling.

1. Kabouterbos

Wist je dat er op de Kempense Heuvelrug nog kabouters wonen? Dat vertellen oude sagen en verhalen. Elk jaar op de tweede zondag van september viert Kasterlee de verjaardag van de Kabouterkoning met een heuse Kabouterdag. Maar je kunt ook zelf in de bossen op zoek gaan naar het kabouterhuisje. Samen met een gids speuren kinderen twee uur lang naar het ieniemienie voordeurtje. Onderweg horen ze spannende verhalen en zingen ze liedjes. De Kabouterberg is een openbaar bos, dus je kunt ook zonder gids op pad. Er is een uitgestippelde wandeling, waarbij je onderweg een doolhof, bomen met luchtwortels, een zandvlakte en een tunnel tegenkomt. Je kunt ook de 'De Grote Kabouterverhuis'-wandeling volgen op je smartphone, met leuke filmpjes over Kastelse kabouters. Zo kom je te weten hoe de kabouters hier terechtkwamen, wie op wie verliefd werd en waarom ze een groot feest organiseren. De wandelingen zijn geknipt voor drie- tot zevenjarigen. Maak je avontuur compleet en slaap in het Kabouterboshuisje. De volgende dag kun je kajakken over de Kleine Nete van Retie tot Grobbendonk, met onderweg verscheidene aanlegsteigers. Er is in de buurt ook een IJsjesfietstocht, met drie pitstops bij de lekkerste ijssalons van de streek. Fietsen je kinderen niet graag ver, dan kun je bij het Kabouterboshuisje een bakfiets huren. visitkasterlee.be, kabouterdag.be, boshuisje.be'Tomorrowland voor kinderen', zo kun je WonderWeekend het best omschrijven. Het festival voor drie- tot twaalfjarigen in de Plantentuin van Meise heeft zelfs een aftermovie. Alles draait er rond beleving en verwondering. WonderWeekend dompelt ouders en kinderen onder in een stoere sprookjeswereld. Je eet in het Restaurant Zonder Bestek en slaapt in een zelf beschilderde (regenbestendige) kartonnen tent in de mooiste tuin van het land. Vorig jaar kon je ontbijten op een levend picknickkleed en met je blote voeten over een één kilometer lang pad lopen van modder, mos, schors, lava, kokosnoten en nog veel meer. Er waren tot leven gewekte dodo's, nachtelijke wandelingen door de serres en een kampvuur met marshmallows. 'Dit jaar zul je voor het eerst onze eigen personages ontmoeten', verklapt Steven De Beukeleer. Hij is een van de vier vaders die in 2016 WonderWeekend bedachten. 'Wij wilden een festival waar ouders en kinderen sámen dingen doen. Vergelijk het met samen zandkastelen bouwen: verbindende momenten waarop je als ouder je kind leert kennen.''We willen het festival verder uitbouwen, onder meer met een Franstalige editie in Wallonië. Maar ook in het buitenland kijken we naar locaties', vertelt De Beukeleer. Hij gaf zijn job op om fulltime voor het festival te werken. Een tip voor wie wil komen: boek nu al je ticket, want die gaan razendsnel de deur uit. Er zijn ook dagtickets of familietipi's voor wie zo'n kartonnen tentje niet ziet zitten. 14 en 15 augustus, volwassenenticket (inclusief 1 overnachting) 75 euro, kinderen 40 euro. Een dagpas kost respectievelijk 40 en 35 euro, wonderweekend.be Tachtig nachten in een tent: dat was in 2016 het goede voornemen van het Amsterdamse stel Joanne Wissink en Claar Talsma. Samen met hun zoontje Fosse trokken ze er bijna elk weekend op uit. 'We misten in ons gewone leven van computers, carrière en consumptie het avontuur en de natuur. Dus besloten we elk weekend op ontdekkingstocht te gaan.' Ze bundelden hun dertig beste mini-expedities in een boek. Intussen blijven ze eropuit trekken. Je kunt hun avonturen volgen op hun blog. Binnenkort kun je zelfs meegaan, want ze organiseren Mini Expedities voor wie het niet ziet zitten om zelf aan zo'n avontuur te beginnen. Een tip uit het boek is een weekendje op Vischplaat: een onbewoond eiland in het natuurgebied de Biesbosch, op een uur rijden van Antwerpen en anderhalf uur van Brussel. Je kunt naar het eiland varen met je eigen boot. Ofwel pikt boer Jan je op met een veerpont die hij normaal gebruikt voor zijn vee. Op zijn weiland mag je je tent opslaan. Maar er staat ook een simpel houten huisje met een vuurkorf ervoor: De Zeearendkeet. De Biesbosch is een moerasgebied waar je fantastisch kunt kanoën of rondvaren met opblaasbootjes op een doolhof van kreken. Als je echt stil bent, kun je hier bevers spotten. Koken doe je gewoon buiten in een kampvuur. Joanne, Claar en Fosse van de Mini Expedities bakken zelfs brownies: sinaasappel halveren, leegeten, vullen met browniedeeg, inpakken in aluminiumfolie en hop in het vuur. Sterke verhalen gegarandeerd op maandagochtend. Meer info over Mini Expedities vind je op miniexpedities.nl De camping op Vischplaat boek je via biesboschhoeve.nl Even uw topografische kennis testen: waar ligt Raatshoven? Kleine tip: het is beter bekend als Racour. Inderdaad, pál op de taalgrens. Het dorpje vlak bij Landen heeft ook een station. Maar hier op de trein wachten heeft geen zin. De laatste passagierstrein passeerde in 1959. Toch zie je mensen met een koffer op het perron. Zij komen logeren in een van de twee oude M2-treinwagons die werden omgebouwd tot vakantiewoning. Geen betere plek om je onder te dompelen in de spoorwegwereld. Zet je kepie op, trek je conducteurskostuum aan en regel het treinverkeer met echte seinbordjes en een fluitje. Het is eens iets anders dan Trainworld. En je tukt gegarandeerd beter dan in een slaaptrein. Je kunt ook logeren in het stationsgebouw en in Logis de Piocheurs, een voormalige barak voor spoorwegarbeiders. Amuseer je in de grote landschapstuin of ontdek de prachtige omgeving op de grens van het Hageland en Haspengouw. Bijvoorbeeld via het oude spoortracé dat nu een fiets- en wandelpad is. Gasten mogen gratis de tandem gebruiken, net als de kinderfietsen, steps en gocarts. Boeken kan via stationracour.be Dit is een hotelkamer in de vorm van een houten Paard van Troje van tien meter lang en zeven meter hoog. Je komt binnen via een ophaalbrug in de kont van het paard. Het hoofd kan bewegen en met een afstandsbediening rijdt het paard voor- en achteruit over rails. Binnenin heeft deze replica van het bekende mythologische paard iets van een boot: alle meubelen lijken afgerond en werden volledig op maat gemaakt. De twee kinderbedden zitten in het hoofd. Het tweepersoonsbed een verdieping eronder in de buik, met en suite een bubbelbad. Deze wonderlijke hotelkamer is veeleer een sculptuur en werd gemaakt door Dominique Noël: eigenaar, architect, kunstenaar en dromer. Het paard staat in de tuin van zijn hotel La Balade des Gnomes in Heyd, vlak bij Durbuy. Daar richtte hij nog eens tien wonderlijke kamers in die het midden houden tussen Disney, Harry Potter en TheLord of the Rings. Alsof er plots een elfje kan aanschuiven aan het ontbijt. Noël kan het 'knutselen' niet laten. Hij decoreerde ook het aanpalende restaurant La Gargouille en La Maison de Hary Cot in het naburige dorp Wéris. Daar kun je trouwens dolmens zien: prehistorische grafkamers gemaakt van immense stenen. In de omgeving van Durbuy is het sowieso moeilijk om géén avonturen te beleven, zoals in de verschillende avonturenparken. Maar je kunt ook naar de grotten van Remouchamps, die je niet te voet bezoekt, maar met de langste ondergrondse boottocht ter wereld. Helemaal in de geest van La Balade des Gnomes passen de Grotten van Hotton. Met hun prachtige kalkafzettingen worden die de Grotten van Duizend-en-een-nacht genoemd. Niet geschikt voor kinderen onder de vier jaar, 310 euro voor 2 volwassenen en 2 kinderen, inclusief ontbijt. Boeken via labaladedesgnomes.be