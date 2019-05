Ze liggen beide op minder dan een uurtje rijden van Milaan: het glamoureuze Comomeer en het intieme Ortameer. Het is een moeilijke keuze, maar kiezen hoeft ook niet: twee bestemmingen voor bootjevaren, lang aperitieven, wandelen en lekker eten.

Als je de Alpen over bent en het vliegtuig de afdaling inzet naar Milaan, zie je bij mooi weer de meren goed liggen. Het grote Lago Maggiore, half in Zwitserland, half in Italië; de omgekeerde Y van het Lario- of Comomeer, en wat kleinere vlekjes die het Iseo-, Varese- en het Ortameer moeten zijn.

...