De Brusselse hotels zijn 'bijna leeg' en dreigen failliet te gaan.

De helft van de Brusselse hotels, die in maart de deuren moesten sluiten wegens de coronapandemie, is nog niet heropend. 'Het woord 'ramp' volstaat niet om te beschrijven wat er gaande is, zo slecht zijn de indicatoren', zegt Rodolphe Van Weyenbergh, algemeen secretaris van de Brussels Hotel Association (BHA), in de krant La Libre Belgique.

'We hadden een zeer moeilijke zomer verwacht. Maar ons ergste scenario is uitgekomen', zegt Van Weyenbergh. De helft van de Brusselse hotels blijft gesloten sinds maart. De hotels die wel heropenden, waren maar voor een vijfde gevuld in juli en augustus. 'Dat betekent dat de bezettingsgraad in het algemeen slechts een tiental procent bedraagt', zegt Van Weyenbergh.

Dat is volkomen ontoereikend, want een hotel zou pas rendabel zijn vanaf zestig procent. Normaal is de bezettingsgraad 75 procent. 'Zonder bijkomende grootschalige steun is dit het einde van de sector. Wie kan zes maanden overleven, nagenoeg zonder activiteit, en zonder enig perspectief?', aldus Van Weyenbergh.

