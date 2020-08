Naarmate de bezorgdheid over het klimaat toeneemt, denken meer mensen anders over hun toekomstige vlieggedrag. De veranderde gewoontes tijdens de lockdown hebben dit groene bewustzijn versterkt, zeggen Britse onderzoekers.

Volgens de gegevens van een rondvraag is bijna de helft van de Britten van plan om minder te vliegen, zelfs na het versoepelen van de coronamaatregelen. De toenemende bezorgdheid over de klimaatverandering is de voornaamste reden hiervoor.

Klimaatzorgen

Onderzoekers van de universiteiten van Cardiff en Manchester vertelden dat ze verrast waren dat de bezorgdheid over de klimaatverandering bleef toenemen, zelfs op het hoogtepunt van de coronapandemie, het moment waarop het onderzoek werd uitgevoerd.

Bijna driekwart van de respondenten gaf aan dat de aanpak van de klimaatverandering volgens hen een 'hoge' of 'extreem hoge' urgentie vereist

'Wanneer de samenleving wordt geconfronteerd met echt grote bedreigingen of problemen, zien we meestal dat de bezorgdheid over het milieu een duik neemt', zegt Lorraine Whitmarsh, die het onderzoek heeft geleid. 'Dat is gekoppeld aan de hypothese die zegt dat we maar zoveel aandacht of zorgen kunnen geven aan bepaalde zaken, en we ons daarom vooral concentreren op wat het meest urgent is. Maar nu lijkt het erop dat de publieke bezorgdheid over klimaatverandering meer diepgeworteld is geraakt.'

Bijna driekwart van de 1500 respondenten gaf in de enquête van mei aan dat de aanpak van de klimaatverandering volgens hen een 'hoge' of 'extreem hoge' urgentie vereist. In augustus vorig jaar was dat 62 procent. Er was ook een toename van het draagvlak voor maatregelen om de klimaatverandering te beperken, zoals minder vleesconsumptie en minder vliegverkeer, blijkt uit het onderzoek dat werd uitgevoerd door het UK Centre for Climate and Social Transformation (CAST).

Moment van gedragsverandering aangrijpen

Velen meldden dat ze tijdens de lockdown verschillende eco-vriendelijke veranderingen in hun levensstijl hadden aangebracht, van het verminderen van voedselverspilling tot het verminderen van mode-aankopen. De meerderheid van de ondervraagden gaf aan ten minste één van deze wijzigingen in hun gedrag van tijdens de lockdown, te willen blijven volhouden. In totaal 47 procent zei van plan te zijn om minder te vliegen na versoepelingen. Slechts 8 procent is van plan om meer vliegtuigreizen te maken.

De onderzoekers roepen beleidsmakers op om dit 'moment van gedragsverandering' vanwege covid-19, te benutten en dit nieuwe groene bewustzijn te ondersteunen. 'De verleiding van de goedkope vluchten zal snel genoeg terug zijn', zegt Whitmarsh. 'Wat we daarom nodig hebben, zijn consistente beleidsmaatregelen die het CO2-bewustere gedrag dat mensen nu aannemen, ook in de toekomst aanmoedigen.'

Dit artikel is eerder gepubliceerd door Thomson Reuters Foundation.

